Чи можна обрати місце служби після отримання повістки: у ЗСУ дали чітке пояснення

Чи можна вибрати місце служби після повістки

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Багатьох військовозобовязаних цікавить питання, чи можна буде обрати місце служби після отримання повістки. Адже завжди кажуть, що ті, хто йдуть служити за контрактом, мають можливість вибирати, а ті, кого мобілізують — такої опції не мають. Розповідаємо більше про вибір місця служби після повістки.

Про це розповів офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель для РБК-Україна.

Чи можна вибрати місце служби після повістки

Вручення повістки для уточнення облікових даних не позбавляє військовозобов’язаних можливості самостійно обрати місце та напрямок служби через систему рекрутингу.

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Військовий каже, що серед українців досі побутує популярне переконання, що будь-який виклик до ТЦК повністю позбавляє людину права власного вибору.

Це стає причиною того, що потенційні кандидати, які готові долучитися до війська, відкладають звернення до спеціалізованих центрів.

«Офіційна позиція держави набагато простіша і водночас важливіша: повістка для уточнення даних не позбавляє людини права скористатися рекрутингом. Навіть з такою повісткою людина може звернутися до рекрутингового центру, підібрати вакансію, знайти місце в конкретній бригаді і рухатися далі», — каже Ілля Абель.

Водночас потрібно чітко розмежовувати види документів: рекрутинг працює лише за умови повістки для звірки даних. Якщо громадянин уже пройшов військово-лікарську комісію і отримав мобілізаційне розпорядження, так звану «бойову повістку» для відправки у підрозділ, скористатися вибором посади через рекрутерів він більше не зможе.

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Офіцер також закцентував на тому, що будь-який офіційний виклик вимагає обов’язкової явки до ТЦК та СП. Ігнорувати повістки — заборонено законом.

У 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ пропонують послідовний алгоритм: кандидат спочатку обирає військову частину, конкретну посаду та напрямок, а вже після цього проходить усі формальні етапи. Цей підхід дозволяє новобранцям уникнути ризику опинитися на посаді, яка не відповідає їхньому цивільному досвіду та навичкам.

Фахівці центрів рекрутингу супроводжують військовозобов’язаного від першого звернення до офіційного зарахування в штат підрозділу, а також підтримують зв’язок із ним після початку проходження служби.

Хто зможе звільнитися зі служби 2026 року

Нагадаємо, Міністерство оборони України оголосило про запуск першого етапу трансформації Сил оборони, в основі якого лежить новий принцип: що більше ризику для життя військового, то вище фінансове забезпечення та триваліші відстрочки.

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За дорученням президента вже до кінця року розпочнеться поетапне звільнення зі служби тих, хто воює з 2014 та 2022 років, першочергово — для осіб із найбільшою вислугою та часом на лінії зіткнення. Відповідну постанову ухвалив уряд, і зміни набудуть чинності після підписання й публікації.

Нова система суттєво переформатовує виплати коштом внутрішніх ресурсів Міноборони. Для тих, хто бере участь у штурмах та бойових діях на передовій, грошове забезпечення в середньому становитиме 300 тисяч гривень. У тилу базове забезпечення зросте з 20 до 30 тисяч гривень коштом скасування та перерозподілу 10 тисяч тилової надбавки.

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