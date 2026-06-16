Чи можна оскаржити результати НМТ і чи реально змінити бали після тесту: пояснення

Іспит / © УНІАН

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Багато випускників прагнуть оскаржити свої бали НМТ-2026, проте процедури апеляції не існує. Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко розставила крапки над «і» у питанні оскарження балів та пояснила, як реагувати на технічні збої під час іспиту.

Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти розповіла виданню «Главком».

Чимало батьків і випускників, орієнтуючись на практику попередніх років, досі розраховують на можливість перегляду результатів НМТ. Вакуленко однозначно пояснила, чи працює ця процедура нині.

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«Як такої апеляції на результат НМТ не існує. Оскаржити результат неможливо, тому що всі завдання перевіряються автоматично. Немає, як раніше, завдань з розгорнутою формою відповіді, яку б перевіряла людина. Всі отримують однакові завдання і відповіді однаково оцінюються», — наголосила очільниця УЦОЯО.

Разом із тим у Центрі допускають можливість виправлення системних помилок. Якщо батьки або учасники помітять неточність безпосередньо в умові тестового завдання і повідомлять про це у зверненні, УЦОЯО перевірить, як завдання відображалося на екрані. Якщо технічний дефект підтвердиться, рішення ухвалять на користь усіх учасників тестування.

Як приклад Вакуленко навела ситуацію трирічної давнини, коли через збій з умови зникло одне із значень, що зробило розв’язання неможливим, і тоді бали перерахували для всіх випускників.

Одним із найбільших побоювань абітурієнтів залишаються технічні проблеми під час тестування. Організатори наголошують: про будь-які несправності чи порушення потрібно повідомляти одразу, ще в екзаменаційному центрі.

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«Якщо ж ми говоримо про технічні якісь проблеми під час проходження оцінювання, то про них потрібно повідомляти одразу, просто в екзаменаційному центрі. Скажімо, якщо техніка не працювала адекватним чином, чи виникла якась інша проблема, потрібно піднести руку, про це повідомити, і проблему мають усунути. Якщо проблему не усунули, то потрібно писати апеляційну заяву на порушення процедури», — підкреслила Вакуленко.

НМТ 2026 в Україні — останні новини

Нагадаємо, Міністерство освіти не планує спрощувати НМТ, оскільки статистика підтверджує, що більшість вступників успішно долають прохідний поріг. За словами міністра Оксена Лісового, тест доступний, а перевірка базових знань є необхідною навіть в умовах війни.

До слова, завдання з математики на НМТ-2026 викликало хвилю дискусій: репетитори наголошують на критично низькому рівні знань абітурієнтів, які не можуть розв’язати навіть елементарні приклади. Педагоги зазначають, що попри наявність простих запитань і довідкових матеріалів, частина випускників не готова до іспиту через прогалини в навчанні або стрес, тоді як користувачі соцмереж висловлюють занепокоєння станом сучасної шкільної освіти.

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