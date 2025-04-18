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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 хв

Чи можна освячувати алкоголь у Великодньому кошику: думка церкви

Єдиної думки серед священників немає: одні не заперечують, щоб до Великоднього кошику клали вино, інші — категорично проти будь-якого алкоголю.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи можна класти алкоголь у кошик на Пасху

Чи можна класти алкоголь у кошик на Пасху / © УНІАН

Паска, м’ясо, ковбаса, яйця, масло та хрін — традиційні страви у Великодньому кошику кожного українця. Проте мабуть чи не щороку у Мережі розгортається дискусія про те, чи можна класти до кошика алкоголь.

Що про це кажуть представники церкви — різні думки зібрав ТСН.ua.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ) у коментарі місцевому виданню «Конкурент» заявив, що спокійно реагуватиме на тих, у кого з кошика виглядатиме пляшка вина.

«Кошик, який ми наповнюємо, він означає радість життя, радість, якою людина повинна наповнюватися не лише духовно, а й фізично… Шкідливим є неправильне вживання спиртного, надмірне вживання. Тому апостол Павло навіть до Тимофія каже: „Чадо, не пий води, це шкодить твоєму шлунку, краще випий трошечки вина“. Ми в пасхальний кошик можемо класти все, що ми хочемо, із тих продуктів, які принесуть нам і задоволення, і користь», — розповів ієрарх.

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі «РБК-Україна» також сказав, що загалом не проти вина у Великодньому кошику.

«Якесь вино може бути доречним. А вже нести міцні напої — недоречно», — наголосив священник.

Іншої думки — архиєпископ ПЦУ з Кропивницького Марк. Будь-який алкоголь у Великодньому кошику він вважає недоречним.

«Беремо у кошик те, що потім освячуємо під час богослужіння, а самі молитви розраховані на освячення паски, яєць і м’ясо-молочних продуктів. Над рештою продуктів молитви не читаються, тому класти їх у кошик не має сенсу. Пити спиртне на Великдень можна, але нести його в храм не варто», — сказав архиєпископ Марк у коментарі «Суспільне.Кропивницький».

Такої ж думки священник ПЦУ з Рівного Василь Рудніцький. «Вживання тютюну — це згубна звичка, яка призводить до серйозної залежності, тому освячувати це не можна», — заявив священнослужитель у коментарі «Суспільне.Рівне».

Він пояснив, що алкогольні напої дійсно часто ставлять на пасхальну трапезу, але їх не прийнято освячувати — щоб люди, сильні до пияцтва, «не шукали виправдання власної залежності в церковному благословенні».

Отже, як бачимо, навіть в церкві немає єдиного погляду на це питання.

Раніше митрополит ПЦУ Олександр Драбинко різко відреагував, що в Україні продають паски з канабісом.

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