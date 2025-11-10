Чи можна повінчатися вдруге: священник пояснив нюанси

Вінчання / © ТСН

Реклама

У православній традиції церковний шлюб (вінчання) вважається вічним і не підлягає розірванню. Однак, зважаючи на складнощі життя, Церква передбачає механізм, який дозволяє вірянам, чий цивільний шлюб розпався, отримати благословення єпископа на повторне вінчання. Отець Мирослав пояснює, що процедури «розвінчання» не існує, оскільки вінчання, укладене в церкві, розірвати неможливо.

Про це пише УНІАН.

Церква суворо дотримується державних законів: пара може повінчатися лише після того, як зареєструє шлюб у РАГСі.

Реклама

«Є державні закони і церковні закони, і ми не можемо порушувати їх, бо ми живемо в правовій державі», — наголошує панотець.

Якщо пара розлучилася, але вже живе в новому цивільному шлюбі без повторного вінчання (хоча попередній шлюб був вінчаний), з погляду Церкви це вважається гріхом перелюбства.

«Це є гріх перелюбства. Вони просто перелюбствують. Є заповідь, яка каже: 'Не перелюбствуй'», — каже отець Мирослав.

Як отримати дозвіл на друге вінчання

Оскільки розірвати попереднє вінчання не можна, процес полягає в отриманні дозволу (благословення) на другий шлюб.

Реклама

Розірвання цивільного шлюбу. Перш за все, необхідно мати свідоцтво про розлучення (рішення суду чи РАГСу) від попереднього шлюбу. Реєстрація нового шлюбу. Новий шлюб має бути обов’язково зареєстрований в органах державної влади. Звернення до священника. Звернутися до священника з проханням про благословення на друге вінчання. Складання прохання. Людина пише прохання на ім’я єпископа. У ньому обов’язково вказується: дозволу вступити в другий шлюб (із зазначенням імені майбутнього чоловіка/дружини та місця вінчання);

причина розірвання попереднього шлюбу (у вільній формі). Рекомендація. Священник додає до прохання свою рекомендацію. Розгляд. Прохання розглядається церковним судом і єпископом протягом місяця-півтора (до двох місяців). Благословення. Після розгляду надсилається офіційний документ за підписом єпископа, який дає дозвіл на повторне вінчання. Без цього документа священник не має права вінчати пару.

Процедура отримання дозволу є безкоштовною, за винятком добровільних пожертв. Священник зобов’язаний з’ясувати, чи був один із наречених уже вінчаний раніше. Вінчання реєструються, тому за необхідності священнослужитель може звернутися до тієї єпархії, де проживали молодята, аби перевірити наявність документації про попередній церковний шлюб.

Нагадаємо, священник з Тернопільщини Андрій Новосад розробив мобільний застосунок «Моя Сповідь» для Android, де можна дізнатися все про сповідь, підготовку до таїнства покаяння та навіть занотовувати свої гріхи.

Раніше повідомлялося, відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував поширений забобон, чи дійсно потрібно та обов’язково цілу ніч сидіти біля покійника.