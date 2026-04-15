Чи можна працювати в полі у Світлий тиждень: думки священників розділилися

Чи є заборона на польові роботи після Великодня? Пояснення священників різних конфесій

Поки українці вшановують Світлий тиждень і готуються до Провідної неділі, коли згадують всіх померлих родичів, у Мережі розгорілася дискусія — чи можна у ці дні працювати на городі чи в саду. Адже, за звичаєм, у Світлий тиждень не заведено виконувати будь-які польові роботи.

Чи дійсно це так, розповів священник ПЦУ з Волині Михайло Бучак.

Чи можна працювати у Світлий тиждень?

«Можна, але є одна умова: спочатку молитва, а потім — праця. Комусь треба прибрати на могилах рідних, комусь — посіяти городину, комусь — прополоти грядки, прибрати в оселі, попрати одежу. Ми можемо і не працювати, але будемо знервовані, що город заріс, купа брудної одежі, розсада переростає і ще багато чого. Ніякого Світлого тижня не буде, бо не буде пасхальної радості — буде неспокій і знервованість. Тому взявши благословення у Воскресшого Спасителя через молитву в храмі, домашню молитву, помолившись перед працею: Христос Воскрес…, працюймо, на славу Божу, дякуючи Йому за все», — порадив священник.

Натомість священник УГКЦ Михайло Квасюк у коментарі «24 каналу» радить українцям все ж таки перечекати Світлий тиждень, а уже потім братися за сапки.

«Якщо ви є агроном і від цього залежить ваша робота, то це одна річ. Знаю, багато хто вже посадив картоплю, облагородив свій сад. Людина є розумною, вона може грамотно спланувати час. Я не думаю, що хтось садитиме картоплю у суботу перед Великоднем, чи в сам день Великодня, чи у понеділок після нього. Ми не бачили своїх рідних, близьких, хочемо побути з ними. Тому це навіть безглуздо пояснювати. Закінчіть Світлий тиждень — і вперед до праці», — порадив священник.

Раніше ми писали, чи можна працювати на другий, третій день після Великодня, і коли можна братися до роботи.