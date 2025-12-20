Чи можна проїхати через Дністер на Одещині: заступник керівника ОП розповів деталі

Дорога (ілюстративне фото) / © pixabay.com

Реклама

Транспортне сполучення через річку Дністер, яке було обмежене після російської атаки, поступово повертається до норми. Наразі ділянка вже відкрита для проїзду більшості видів транспорту.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

За словами посадовця, на цей час проїзд забезпечено для: легкових автомобілів, мікроавтобусів, невеликих вантажівок. Віктор Микита також анонсував подальше покращення ситуації найближчим часом.

Реклама

«У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами», — наголосив він.

Нагадаємо, що обмеження руху були пов’язані з пошкодженням інфраструктури внаслідок влучання ворожого дрона у міст в районі Маяків.

Також трагедія, що забрала життя 43-річної Інни Влаєвої 18 грудня, сталася в районі села Маяки. Жінка разом із трьома дітьми поверталася додому в Одесу, коли російський дрон «Шахед» влучив просто в їхню автівку на мосту через Дністер.

Раніше Олег Кіпер повідомляв, що трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі проїзд цією ділянкою дороги повністю зупинено.