Священник розповів, чи можна прибирати на могилі до 40 днів

Чи можна прибирати на могилі до 40 днів / © Pixabay

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Згідно з народними повір’ями, не варто прибирати на могилі померлого до 40 днів, оскільки це може «потривожити» душу, яка, як вважається, ще перебуває на Землі. Однак, священник Православної церкви України Олексій Філюк роз’яснив, чи відповідає це дійсності.

Він опублікував відео у YouTube.

Священнослужитель наголошує, що вірити в таку прикмету не варто, і немає нічого поганого в тому, щоб прибрати на могилі до 40 днів після поховання.

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«Можна і треба прибирати і могилку, і будинок, і себе мити, і молитися, і рятуватися. Ну от прийде пес, сяде на могилі, зробить діло — і що, прийде бабця через тиждень до діда, складе ручки, молитиметься „Отче наш“, а на могилі ось це буде? Треба прибирати, треба. Або похоронили людину, квіти засохли — треба прибирати гарненько, щоб там було чисто, якщо є кому прибирати», — зазначив отець Олексій.

Він підкреслив, що прибирати на могилі можна як до 9 днів, так і до 40 днів, і до року. Єдине обмеження стосується встановлення пам’ятників, які, як правило, не ставлять до року, щоб земля встигла просісти (якщо не закладено міцний фундамент). Тому, за словами священника, «можна, і треба прибирати до 40 днів».

Нагадаємо, у сучасному світі багато людей досі дотримуються різноманітних забобонів: уникають «нещасливих» чисел, остерігаються чорних котів або звертаються до ворожок. У зв’язку з цим виникає питання, чи можна християнам вірити у прикмети й забобони.