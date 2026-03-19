Чи можна призупинити службу через СЗЧ без розслідування: відповідь суду
Верховний Суд заявив, що призупинення військової служби через СЗЧ не може відбуватися автоматично без службового розслідування.
Верховний Суд визначив важливі правила щодо призупинення військової служби у випадках самовільного залишення частини (СЗЧ) або дезертирства. Відповідне рішення ухвалено у постанові від 17 жовтня 2023 року.
Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.
Суд наголосив: самого факту відсутності військовослужбовця недостатньо для автоматичного призупинення служби чи контракту.
Йдеться про справу, в якій офіцер оскаржив наказ командування про звільнення з посади та призупинення служби через підозру у СЗЧ. Військова частина наполягала, що достатньою підставою є внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
Втім Верховний Суд став на бік військовослужбовця та визнав такі дії незаконними.
У рішенні зазначено, що призупинення служби не є автоматичною процедурою і потребує дотримання чіткої послідовності дій.
Ключовим етапом має бути службове розслідування, під час якого командир зобов’язаний встановити, чи є в діях військового ознаки правопорушення — зокрема СЗЧ, дезертирства або добровільної здачі в полон.
Лише після цього можливе внесення відомостей до ЄРДР і ухвалення подальших рішень. Без належного розслідування призупинення служби вважається неправомірним.
Таким чином, командування не може просто констатувати відсутність військовослужбовця і на цій підставі припиняти його службу — необхідне повне з’ясування обставин.
Зміни у правилах мобілізації — останні новини
Останнім часом в Україні активно формуються нові підходи до регулювання мобілізації та прав військовослужбовців.
Зокрема, раніше Верховний Суд ухвалив рішення щодо мобілізованих із сімейними обставинами. Суд підтвердив, що батьки трьох і більше дітей мають право служити за місцем проживання, а їх переведення можливе лише за їхньою згодою.
Крім того, держава продовжує цифровізацію процесів, пов’язаних із мобілізацією. Очікується розширення функцій у застосунку «Дія», зокрема щодо бронювання працівників критично важливих підприємств.
Також на законодавчому рівні тривають дискусії щодо посилення відповідальності за порушення військового обліку та СЗЧ. Водночас у судах формується практика, яка встановлює чіткі межі повноважень командування та гарантії для військовослужбовців.