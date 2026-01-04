- Дата публікації
Чи можна публікувати у батьківських чатах причини усної відсутності на уроці в школі
За законом вчителі не можуть поширювати персональні дані учнів у месенджерах.
Публікація списків учнів, які пропустили уроки, у батьківських чатах месенджерів є прямим порушенням законодавства України і може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності для педагогів, повідомляють експерти.
Про це розповіла експертка з прав освітян Маріанна Гончаренко, пише znaj.
Вона наголошує, що розголошення персональних даних дітей, включно з причинами їхньої відсутності — хворобою чи сімейними обставинами — суперечить Закону України «Про захист персональних даних».
«Жодні аргументи про зручність чи необхідність інформувати колектив не можуть бути виправданням. Це не просто робочий момент, а правопорушення, що тягне за собою реальні юридичні наслідки для вчителя та адміністрації школи», — зазначила Гончаренко.
Основні ризики для педагогів при порушенні конфіденційності
Адміністративні штрафи: за недотримання правил обробки персональної інформації.
Кримінальна відповідальність: особливо суворо карається розголошення медичних діагнозів або стану здоров’я дитини.
Репутаційні втрати: використання неофіційних каналів комунікації дискредитує навчальний заклад.
Як правильно організувати комунікацію з батьками
Приватні повідомлення: обговорювати відсутність дитини слід лише особисто з батьками.
Офіційні канали: використовувати електронні журнали або корпоративну пошту школи.
Звітність перед керівництвом: статистику відвідуваності передавати тільки адміністрації закладу, а не стороннім особам.
Гончаренко підкреслила, що батьківський чат не є офіційним каналом для поширення персональних даних. Дотримання цифрової гігієни та законодавчих норм — обов’язок сучасного педагога.
