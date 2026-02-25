- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи можна "розписуватися" і вінчатися під час великого посту: священник відповів
Священник Олексій Філюк відповів, чи можна реєструвати шлюб в РАЦСІ в піст.
Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив прокоментував церковну заборону робити весілля і вінчатися у великий піст. Панотця запитали, чи можна хоча б у піст «розписатисі» у РАЦСІ.
Свою відповідь Філюк опублікував у соцмережах.
«Ну а чого не можна? От, візьмімо, за приклад, хлопець на фронті, боронить Україну, і приїхав у час посту до майбутньої дружини, і вони мають намір одружитися, розписатися. Хай розписуються, якщо то не буде великих гулянь», — радить священник.
Філюк підтвердив, що таїнство вінчання не здійснюється під час посту. Хоче є різні ситуації, і у якості виключення, можна обвінчатися і в піст. Але для цього треба брати дозвіл єпископа.
Водночас, він наголосив, що навіть якщо люди і вирішили «розписатися» чи повінчатися у піст, це треба робити без подальших гучних святкувань, музики тощо.
«Тому розписуватися можна і треба, і дітей народжувати треба, щоб не було демографічної кризи. Бо в нас, в Україні, то питання дуже гостре. Треба, щоб народжувалися діти. Бо Україна — то люди, то ви, то ваші діти, то ваші внуки, то ваші майбутні правнуки, то є Україна. Всім миру, добра. А молоді люди, якщо хочете розписатися, розписуйтеся, і ні на кого не дивіться, і ніяких забобонів не слухайте», — підсумував Філюк.
Раніше священник Олексій Філюк ррозповів, чи можна «законно» відмовитися від кумівства.