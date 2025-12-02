Чи можна скасувати розшук в "Резерв+": юристи пояснили

Розшук.

В Україні триває загальна мобілізація. Військовозобов'язану особу можуть оголосити у розшук. Цей статус означає, що ТЦК не може встановити місце перебування громадянина задля уточнення даних, проходження медичного огляду чи виконання мобілізаційних обов’язків.

Чи існує механізм скасування цього статусу та як зняти розшук, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Юристи пояснюють, що такий статус передбачає можливість перевірки документів співробітниками Нацполіції та передавання інформації до ТЦК для подальших дій. Втім, важливо розуміти, що розшук не прирівнюється до обмеження свободи, але є підставою для посиленої перевірки даних.

Підстави для розшуку

Існують законні підстави для оголошення громадянина у розшук. Найчастіше такий статус застосовують у разі порушення вимог військового обліку:

людина не з’явилася до ТЦК у призначений час без поважної причини;

ТЦК та поліція не можуть встановити, де перебуває військовозобов’язаний;

особа ухиляється від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), уточнення облікових відомостей або постановки на військовий облік.

Як скасувати розшук

Зняти статус "у розшуку" можна після усунення всіх порушень. Для цього необхідно підтвердити особу, подати потрібні документи та пройти необхідні процедури.

Зокрема, зробити це можна за допомогою застосунку “Резерв +”. У сервісі доступна функція подання звернення щодо перегляду адміністративної справи. Після формування заяви система відкриває матеріали, а уповноважена посадова особа ТЦК розглядає їх у встановлений строк.

Після винесення постанови про накладення адміністративного стягнення відкривається можливість сплати штрафу. Після проведення транзакції інформація автоматично передається до інтегрованих реєстрів і надходить до Нацполіцію. Оновлення статусу зазвичай відбувається протягом 3–5 робочих днів.

Окрім того, громадяни можуть особисто звернутися до Територіального центру комплектування. Процедура передбачає подання документів, що стосуються військово-облікового статусу, складання протоколу про адмінправопорушення. Після винесення постанови видаються реквізити для оплати штрафу. ТЦК фіксує інформацію про сплачений штраф та направляє дані до Нацполіції. Терміни оновлення інформації такі ж — близько 3–5 робочих днів.

Адвокати пояснюють, що скасування розшуку не є підставою для автоматичної мобілізації, оскільки сам статус не визначає придатність до службу, а також не впливає на наявність або відсутність права на відстрочку.

Після зняття розшуку ТЦК проводить стандартні процедури військового обліку: уточнення персональних даних, перевірку документів про можливі підстави для відстрочки та направлення на ВЛК. Рішення про мобілізацію ухвалюється лише після її висновку щодо придатності та за відсутності законних підстав для звільнення або відстрочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи знімається військовозобов’язаний з розшуку, якщо він сплатив штраф через "Резерв+". Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, якщо громадянин самостійно прийшов до ТЦК, отримав постанову і сплатив штраф, або ж оплатив його дистанційно через «Резерв+», він автоматично знімається з розшуку.

