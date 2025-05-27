Чи можна ставити пам’ятник, якщо один із подружжя ще живий - пояснив священник

Пам’ятник — це символ, а не духовна гарантія / © Pixabay

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Встановлення пам’ятника на двох осіб, навіть якщо одна з них ще жива, не є гріхом. Це — особисте рішення, але не воно визначає місце людини у вічності.

Про це розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму Instagram.

Філюк наголосив, що з точки зору церкви заборони на встановлення пам’ятника ще живій людині немає.

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«Можна? Ну звичайно, що можна. Це, знову ж таки, вибір людини», — сказав він.

Він пригадав реальний випадок, коли жінка, побачивши своє ім’я на надгробку поруч із померлим чоловіком, здивовано заявила, що ще жива. За словами священника, таке трапляється, але встановлення пам’ятника заздалегідь — справа особиста.

«Це її право. Хоче — хай собі робить, ставить. Гріха поставити собі пам’ятник, якщо жива, немає», — пояснив Філюк.

Водночас він підкреслив, що значно важливіше не те, чи стоїть пам’ятник, а духовна підготовка до вічного життя.

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«Але головне, щоби ми суті заслужили місце в Царстві Божому… Тут на землі ті надгробки нам не поможуть увійти в Царство Боже», — зазначив священник.

Нагадаємо, польський католицький священник Адам Шустак розповідав, чого краще не говорити під час сповіді. Він наголосив, що спокуса — це не гріх, а вірянам краще не розповідати про складні життєві ситуації.