Чи можна ставити свічку за упокій, якщо людина зникла безвісти: відповідь священика

Церковна свічка / © Фото з відкритих джерел

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Якщо близька людина зникла безвісти і немає офіційного підтвердження її смерті, ставити у церкві свічку за упокій душі не слід.

Про це наголошує священник Олексій Філюк.

За його словами, молитва має бути як за живого, адже «немає в Бога мертвих — всі живі».

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«Ви не отримали похоронки, офіційних підтверджень про смерть його. Тому ставити свічок за упокій не потрібно. Молитись як за живого. Так само всі, в кого, не дай Боже, зникли родичі і немає ніякої звістки молимось як за живих!», — зазначив священник.

Священник також радить утриматися від публічних поминань, наприклад, виставлення чорних свічок у соцмережах.

«Не виставляємо чорні свічки на сторінках у фейсбуці, ще не знаючи, не отримали документа. Багато є різних ситуацій, але як ми не отримали офіційного підтвердження, не хоронимо своїх рідних заживо і авансом наперед», — підкреслив Олексій Філюк.

Нагадаємо, священник пояснив, чи можна ставити пам’ятник, якщо один із подружжя ще живий.

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