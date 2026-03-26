ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Чи можна в промисловості знайти робоче місце для ветерана з інвалідністю: досвід Інтерпайпу Пінчука

Для ветеранів, які повертаються після поранень, робота часто стає точкою опори – або ж черговим випробуванням, якщо роботодавець не готовий адаптуватися. У промисловості реінтегрувати ветерана з інвалідністю непросто: через умови праці існує багато об'єктивних вимог до стану здоров’я, а робоче місце не завжди можна адаптувати. Проте такий досвід в Україні вже є. 

Чи можна в промисловості знайти робоче місце для ветерана з інвалідністю: досвід Інтерпайпу Пінчука

Як долають цю проблему в компанії Інтерпайп Віктора Пінчука, розповідає Українська правда

До великої війни Костянтин Кравченко працював інженером з ремонту електрообладнання на брухтозаготівельному виробництві. Обслуговував електрогідравлічні прес-ножиці – великі машини, які ріжуть металобрухт і готують його для подальшої переплавки. Робота на ногах і доволі складна фізично. Влітку 2022 року пішов добровольцем на фронт. Служив на Харківщині, потім біля Куп’янська, Борової, згодом – під Бахмутом, у районі Кліщіївки й Андріївки. 

Під час бойвого завдання отримав опіки та осколкові поранення ноги. Лікарі довго намагалися зберегти кінцівку, але не вдалось. Вже в госпіталі розумів, що на довоєнну роботу повернутися не зможе. Проте на заводі зробили певні кадрові перестановки і запропонували ветерану  інженерну посаду з ремонту високовольтного обладнання. Він зауважує, що це більше кабінетна робота, яка передбачає координацію підрядників, перевірку та заповнення технічної документації. 

«Сьогодні я знову ходжу на роботу – і це для мене дуже важливо. Після кількох місяців удома я зрозумів, що без справи можна просто зійти з розуму. Робота дає відчуття нормального життя: спілкування, відповідальність, зарплату, рух уперед», - розповідає Костянтин. 

Історія чоловіка – один із випадків. В компанії таких кілька десятків. 

«Під час реінтеграції ветерана з інвалідністю в промисловій компанії часто не стоїть питання адаптації довоєнного робочого місця, адже робота в основних виробничих процесах передбачає і фізичне навантаження, і позмінну роботу, і наявність великої кількості можливих тригерів в цехах. Тому кожному такому оборонцю ми або підбираємо нове робоче місце всередині компанії, пропонуючи навчання та підтримку, або обговорюємо прийнятний робочий графік, довжину зміни та оновлення функціоналу посади. Цей процес – завжди діалог з ветераном. Ми намагаємось разом знайти рішення, яке врахує і досвід ветерана, цивільний та військовий, і його фізичні можливості, і амбіції, і потреби виробництва. Адже повноцінна реінтеграція без професійної реалізації неможлива. Також дуже велику увагу приділяємо фізичній та емоційній реабілітації, залежно від конкретного випадку це можуть бути паралельні або послідовні процеси», – поділилась Людмила Новак, директорка з комунікацій «Інтерпайп» та кураторка корпоративної патронатної служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie