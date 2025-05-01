Чи можна відмовитись від мобілізації через віросповідання: Верховний Суд ухвалив рішення

Верховний Суд України залиший незмінним вирок свідку Єгови за ухилення від мобілізації / © Главком

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В період дії воєнного стану всі військовозобов’язані громадяни України можуть бути мобілізовані для проходження військової служби та захисту держави. Не є виключенням й чоловіки, які сповідують релігію Свідків Єгови, яким віра забороняє виконувати будь-який військовий обов’язок та брати до рук зброю.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду України.

Підставою для публікації стала кримінальна справа про ухилення від мобілізації, яку розглядав Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду. Рішенням , ухваленим 15 квітня, суд залишив незмінним вирок чоловікові, якого позбавили волі на три роки за те, що він не з’явився до ТЦК після вручення повістки через свої релігійні переконання.

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У матеріалах справи зазначається, що 30 років тому (1995 року) уродженець смт Недригайлів Сумської області проходив строкову службу на посаді санітарного інспектора середнього медичного персоналу, а тому перебуває на військовому обліку та є військовозобов’язаним. Пізніше чоловік «набув глибоких релігійних переконань» та у листопаді 2023 року охрестився як Свідок Єгови.

Захист вимагав скасування вироку через те, що релігійні переконання Свідків Єгови забороняють будь-яку військову службу, тому що вона призводить до «загибелі особи в цивільному розумінні». Однак Верховний Суд залишив вирок попередніх інстанцій без змін.

У суді пояснили, що за українськими законами, в мирний час віряни можуть проходити альтернативну службу, яка не передбачає носіння зброї. Але коли в країні оголошено воєнний стан та проводиться мобілізація, така альтернатива не передбачена. Суд звернув увагу, що коли є ризики захоплення країни ворогом та физичної загибелі тисяч українців, «загибель особи в цивільному розумінні» не може враховуватись.

Крім того, у цій конкретній справі Сумській ТЦК все ж таки врахував релігійні переконання чоловіка і мав намір направити його на військову службу на посаду зв’язківця, що не передбачає носіння та використання зброї.

«Верховний Суд вважає, що існування особливої суспільної потреби є очевидним, оскільки Україна веде оборонну війну, а не агресивну, Україна зазнала нападу з боку держави, яка є значно більшою за площею і кількістю населення, лінія активних бойових дій і лінія кордону, з боку якого може відбутися потенційний напад противника, вимірюється тисячами кілометрів. На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови», — наголошується у рішенні суду.

Нагадаємо, бронь від мобілізації може втратити частина медиків через те, що Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міністерства оборони на розбронювання частини медпрацівників. МОЗ проводить консультації щодо списків медичних фахівців, які можуть бути залучені до потреб армії.