Чи можна відмовитися від повістки або ВЛК - пояснення адвокатки

Повістка

В Україні під час дії воєнного стану, неявка за повісткою, відмова від її отримання або проходження ВЛК тягнуть за собою адміністративну відповідальність із значними штрафами. Навіть за наявності відстрочки військовозобов’язані зобов’язані з’являтися до ТЦК, а ухилення може призвести до оголошення в розшук через систему ТЦК.

Про розповіла адвокатка Марина Бекало це в коментарі УНІАН.

За її словами, у період воєнного стану чоловіки віком 25–60 років підлягають мобілізаційним заходам. Якщо особа отримала повістку і не з’явилася до ТЦК, у 2026 році відповідальність за таке порушення залишається незмінною. За словами адвоката, за неявку передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Вона зазначила, що у разі визнання провини та добровільної сплати штрафу до передачі справи до органів державної виконавчої служби, сума може бути зменшена на 50% — до 8 500 гривень від мінімального розміру штрафу. Якщо ж штраф не сплачується, його розмір подвоюється, а справа передається до державної виконавчої служби для примусового стягнення.

Адвокат окрім того звернула увагу на наслідки відмови від отримання повістки. У такому випадку особу можуть оголосити в розшук ТЦК, про що надходитиме повідомлення в застосунку «Резерв+».

Окремо роз’яснюється питання відмови від повістки під час особистого вручення.

За словами Бекало, формально особа може відмовитися від отримання документа, однак працівники групи оповіщення зобов’язані скласти відповідний акт про відмову.

«Водночас поліцейські мають повноваження примусово доставити таку особу до найближчого ТЦК та для подальшого оформлення та вручення документів», — зауважила Бекало.

Відмова від повістки не звільняє від обов’язку з’явитися до ТЦК

Після вручення повістки військовозобов’язаного можуть направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка визначає ступінь придатності до служби. Як пояснила адвокат, відмова від проходження ВЛК розцінюється як порушення правил військового обліку.

«Така відмова вважається порушенням правил військового обліку. За це передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 грн відповідно до частини 3 статті 210-1 КУпАП», — сказала вона.

Механізм сплати та стягнення такого штрафу є аналогічним до санкцій за неявку за повісткою: передбачена можливість добровільної сплати 50% суми у встановлений строк, а у разі несплати — передача справи до виконавчої служби.

Також адвокатка пояснила, чи можуть вручити повістку особі, яка має відстрочку або бронювання. За її словами, наявність відстрочки не звільняє військовозобов’язану особу від обов’язку з’являтися за повісткою до ТЦК.

«Так, наявність відстрочки чи бронювання не звільняє військовозобов’язану особу від обов’язку з’явитися за повісткою до ТЦК, який може викликати з будь-яких підстав: оновлення персональних даних, проходження ВЛК тощо», — сказала вона.

Вона підкреслила, що отримання повістки за наявності відстрочки не означає автоматичної мобілізації. Особа може не підлягати призову, однак не звільняється від обов’язку з’являтися за викликом, проходити ВЛК та оновлювати свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік із бронюванням відмовився проходити ВЛК, через що ТЦК виписав штраф, однак військовозобов’язаний оскаржив це рішення в суді.