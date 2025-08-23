Чи можна відновити стаж, якщо підприємство вже давно ліквідовано

Підтвердити чи відновити такий стаж можна у декілька способів / © ТСН.ua

В Україні нерідко виникають складнощі з оформленням пенсії, особливо якщо людина загубила трудову книжку, у ній допущено помилки або підприємство, на якому вона працювала, вже давно ліквідовано.

Підтвердити або відновити трудовий стаж можливо різними способами.

Про це повідомляє «Дія».

Насамперед приймаються довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників. Якщо правонаступника немає, то у нагоді стануть архівні документи — наприклад, довідки про зарплату, копії наказів про переведення на іншу посаду або папери, що підтверджують ліквідацію підприємства.

Зазначимо, що від січня 2004 року враховується вже страховий стаж — це періоди, коли за працівника сплачувалися страхові внески. А трудовий стаж, отриманий до цієї дати, автоматично прирівнюється до страхового.

Варто пам’ятати, що процес може зайняти час, тому краще підготувати всі документи: архівні довідки, трудові книжки, свідчення колишніх колег.

Крім того, можна отримати безкоштовну юридичну допомогу, якщо у вас низький дохід, включаючи допомогу при підготовці заяви та подання інтересів у суд.

Раніше ми повідомляли про те, щоб перевірити свій страховий стаж онлайн, найкраще скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільним застосунком «Пенсійний фонд». Також можна отримати довідку про страховий стаж через застосунок «Дія».