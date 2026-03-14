Чи можна виїхати за кордон лише за ID-карткою: пояснення фахівців

Кордон / © ТСН

В умовах активних міграційних процесів питання правильного оформлення документів для перетину кордону залишається актуальним для громадян України. Багатьох українців цікавить можливість використання внутрішнього паспорта нового зразка для закордонних поїздок.

Про це розповіли в міграційній службі Дніпропетровської області.

Експерти відомства нагадують, що паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт для виїзду за кордон мають різне юридичне призначення.

Внутрішній паспорт (ID-картка) є документом, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України винятково на території самої держави.

Натомість паспорт громадянина України для виїзду за кордон виконує функцію посвідчення особи та підтвердження громадянства за межами країни. Саме цей тип документа надає людині законне право на перетин державного кордону — виїзд з України та в’їзд назад.

«Тобто для виїзду за кордон потрібно використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон», — наголосили у Міграційній службі.

Винятки з правил: коли ID-картки достатньо

Попри базові вимоги паспортного контролю, виїзд за кордон із використанням внутрішнього паспорта громадянина України у формі ID-картки технічно і юридично можливий.

Проте експерти підкреслюють: такий формат перетину кордону дозволяється винятково за однієї умови. Це можливо лише у разі наявності відповідних чинних міждержавних угод між Україною та країною, до якої прямує громадянин. В усіх інших ситуаціях наявність чинного закордонного паспорта є обов’язковою вимогою для виїзду.

Нагадаємо, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.