Чи можна виїхати за кордон, маючи заборгованість: адвокат пояснив нюанси

Багатьох українців цікавить, чи може наявність боргів стати перешкодою для виїзду за кордон. Адвокат Сергій Старенький пояснив, що самі по собі фінансові зобов’язання не є причиною для заборони, а лише першим кроком у процедурі обмеження.

Про це юрист сказав у коментарі «Київ24».

«Не безпосередньо борги можуть стати такою підставою. Вони лише як перший крок в цій процедурі можуть бути… Підставою для відмови перетину кордону може бути ухвала суду про заборону перетинати кордон, оскільки людина є: перше, боржником, друге, по ній відкрити виконавче провадження, і третє, виконавець, або державний, або приватний, звернувся до суду з клопотанням про заборону перетину кордону злісному боржнику, який не виконує своїх зобов’язань», — зазначив Старенький.

За словами адвоката, якщо заборгованість за аліментами у людини понад чотри місяці, то державний виконавець самостійно може винести постанову вже без суду про обмеження права перетину кордону.

«Кінцеве рішення про перетин кордону або відмову в перетині кордону приймає безпосередньо прикордонник. Я б рекомендував перед від’їздом звернутися до ДПСУ з запитом: чи існують якісь обмеження для виїзду безпосередньо мене за кордон», — підсумував юрист.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, чи випустять чоловіків за кордон після закінчення війни. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що навіть якщо війна в Україні закінчиться, чоловіки не одразу зможуть виїхати за кордон. За його словами, обмеження на виїзд точно діятимуть до закінчення воєнного стану. Але навіть після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, коли чоловікам призовного віку за кордон буде зась.