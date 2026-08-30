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Чи можна виїхати за кордон з пенсійним посвідченням у «Дії»: що каже суд
Подружжя прямувало за кордон на лікування, але на пункті пропуску «Чоп» їм відмовили у виїзді. Прикордонники не прийняли пенсійне посвідчення жінки, пред’явлене в «Дії».
На пункті пропуску «Чоп» розгорнулася типова для сучасних реалій суперечка: прикордонники «завернули жінку з другою групою інвалідності та чоловіка, який її супроводжував на лікування за кордон. Це при тому, що всі документи для виїзду пара мала. Вони вирішили звертатися до суду.
Про це йдеться у судовій справі №260/4593/24.
Чи можна виїхати за кордон за пенсійним у «Дії»
Увесь пакет паперів був на руках — від закордонних паспортів і свідоцтва про шлюб до довідки МСЕК та військового квитка, проте пенсійне посвідчення дружини пред’явили у цифровому вигляді через застосунок «Дія».
Інспектори на державному кордоні вимагали лише паперовий оригінал чи нотаріальну копію, відмовивши у виїзді.
Пара звернулася до суду. Суди двох інстанцій у справі № 260/4593/24 чітко стали на бік громадянина, нагадавши державним органам про реалії цифрової держави.
У суді підтвердили, що електронне відображення пенсійного посвідчення у застосунку «Дія» має абсолютно таку ж юридичну силу та строк дії, як і паперове посвідчення. Згідно з порядком Пенсійного фонду України, використання цифрового документа в застосунку Дія не вимагає додаткового пред’явлення його паперового аналога.
Тому вимога прикордонників надати паперовий документ була юридично безпідставною.
Додатково суд виявив брак правової культури в оформленні самої заборони. Замість чіткого обґрунтування інспектори вписали в бланк абстрактну «відсутність підстав виїзду» та не вказали на брак конкретного документа.
Зважаючи на те, що чоловік повністю виконав свій обов’язок щодо збору всіх потрібних паперів і дійсно супроводжував дружину з інвалідністю, суд скасував відмову прикордонної служби.
Чи втрачається пенсія після виїзду за кордон
Нагадаємо, що наявність страхового стажу в Україні не гарантує автоматичного отримання пенсії за кордоном, оскільки Пенсійний фонд може відмовити у виплаті через юридичні нюанси.
За словами юристки Марини Камілової, ключовими факторами є наявність та умови міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною нового проживання. Зокрема, виплати можуть припинити або обмежити через відсутність такої угоди, переїзд до країни з принципом територіальності, недотримання вимог щодо щорічної фізичної ідентифікації чи несвоєчасне інформування ПФУ про зміну статусу.
Перед виїздом або поданням заяви юристка радить детально вивчити тип двостороннього договору, порядок взаємозарахування стажу, а також перелік підстав для припинення виплат. Перед оформленням документів варто отримати повний текст офіційної угоди та роз’яснення Пенсійного фонду, щоб уникнути несподіваної втрати коштів.