Чи можна виїхати за кордон з пенсійним посвідченням у «Дії»: що каже суд

Чи випускають за кордон з пенсійним у Дії / © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

На пункті пропуску «Чоп» розгорнулася типова для сучасних реалій суперечка: прикордонники «завернули жінку з другою групою інвалідності та чоловіка, який її супроводжував на лікування за кордон. Це при тому, що всі документи для виїзду пара мала. Вони вирішили звертатися до суду.

Про це йдеться у судовій справі №260/4593/24.

Реклама

Чи можна виїхати за кордон за пенсійним у «Дії»

Увесь пакет паперів був на руках — від закордонних паспортів і свідоцтва про шлюб до довідки МСЕК та військового квитка, проте пенсійне посвідчення дружини пред’явили у цифровому вигляді через застосунок «Дія».

Реклама

Інспектори на державному кордоні вимагали лише паперовий оригінал чи нотаріальну копію, відмовивши у виїзді.

Пара звернулася до суду. Суди двох інстанцій у справі № 260/4593/24 чітко стали на бік громадянина, нагадавши державним органам про реалії цифрової держави.

У суді підтвердили, що електронне відображення пенсійного посвідчення у застосунку «Дія» має абсолютно таку ж юридичну силу та строк дії, як і паперове посвідчення. Згідно з порядком Пенсійного фонду України, використання цифрового документа в застосунку Дія не вимагає додаткового пред’явлення його паперового аналога.

Тому вимога прикордонників надати паперовий документ була юридично безпідставною.

Реклама

Додатково суд виявив брак правової культури в оформленні самої заборони. Замість чіткого обґрунтування інспектори вписали в бланк абстрактну «відсутність підстав виїзду» та не вказали на брак конкретного документа.

Зважаючи на те, що чоловік повністю виконав свій обов’язок щодо збору всіх потрібних паперів і дійсно супроводжував дружину з інвалідністю, суд скасував відмову прикордонної служби.

Чи втрачається пенсія після виїзду за кордон

Нагадаємо, що наявність страхового стажу в Україні не гарантує автоматичного отримання пенсії за кордоном, оскільки Пенсійний фонд може відмовити у виплаті через юридичні нюанси.

За словами юристки Марини Камілової, ключовими факторами є наявність та умови міжнародного договору про соціальне забезпечення з країною нового проживання. Зокрема, виплати можуть припинити або обмежити через відсутність такої угоди, переїзд до країни з принципом територіальності, недотримання вимог щодо щорічної фізичної ідентифікації чи несвоєчасне інформування ПФУ про зміну статусу.

Реклама

Перед виїздом або поданням заяви юристка радить детально вивчити тип двостороннього договору, порядок взаємозарахування стажу, а також перелік підстав для припинення виплат. Перед оформленням документів варто отримати повний текст офіційної угоди та роз’яснення Пенсійного фонду, щоб уникнути несподіваної втрати коштів.

Новини партнерів

Новини партнерів