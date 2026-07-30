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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
138
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2 хв

Чи можна забронювати від мобілізації працівника на віддаленій роботі: з’явилося пояснення

Дистанційники мають законне право на бронь, але доведеться виконати низку умов.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Працівники на дистанційні мають право на бронювання від мобілізації

Працівники на дистанційні мають право на бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

Дистанційна робота не є перешкодою для бронювання від мобілізації в Україні, якщо працівник офіційно працевлаштований. Законне бронювання таких військовозобов’язаних вимагає дотримання чітких умов.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Відповідно до статті 60² Кодексу законів про працю України, дистанційна робота — це виконання працівником своїх обов’язків поза приміщенням роботодавця із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. У такому разі між працівником і роботодавцем обов’язково укладається трудовий договір про дистанційну роботу.

Типову форму такого договору затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 5 травня 2021 року №913-21.

Водночас пункт 29 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою уряду від 27 січня 2023 року №76, передбачає, що переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік відбувається автоматично протягом 72 год. після формування списку через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Бронювання працівника на дистанційній роботі — умови

Для цього працівник повинен відповідати таким критеріям:

  • перебувати на військовому обліку;

  • перебувати у трудових відносинах із державним органом, критично важливим підприємством або установою;

  • мати уточнені персональні дані;

  • не перебувати у розшуку.

Отже, сама лише дистанційна форма роботи не є перешкодою для бронювання. Якщо працівник офіційно працевлаштований на підприємстві, яке має статус критично важливого, і виконав усі вимоги щодо військового обліку, роботодавець має право подати його на бронювання.

До слова, бронювання від мобілізації анулюється протягом доби після звільнення працівника і внесення даних до Пенсійного фонду. Це також відбувається у разі ліквідації підприємства, втрати статусу критично важливого або за запитом керівника. У разі зміни посади в межах однієї компанії бронь зберігається.

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Дата публікації
Кількість переглядів
138
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