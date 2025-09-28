Законодавчої заборони заходити з тваринами в магазини в Україні немає / © Pixabay

Часто бувають ситуації, коли, гуляючи з чотирилапим улюбленцем, потрібно екстрено купити щось. Однак в Україні у деяких магазинах до таких покупців ставлення буває вкрай неоднозначним.

Чи можна заходити в магазин з собакою та що каже про це закон — читайте в матеріалі.

У чинному законодавстві немає заборон щодо перебування домашніх тварин у громадських місцях. Однак варто дивитись місцеві нормативно-правові акти, адже правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

Що каже закон

Стаття 1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» дає юридичне визначення видам тварин за різними критеріями (дикі тварини, домашні тварини, сільськогосподарські тварини, безпритульні тварини, експериментальні тварини). Собаки та коти відносяться до домашніх тварин.

Стаття 9 та 22 вищевказаного закону встановлює обов’язки особи, яка утримує домашню тварину, зокрема:

забезпечувати наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її утримання

дотримуватись санітарно-гігієнічних норм співжиття. Правила утримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування

дотримуватися вимог нормативно-правових актів, зазначених, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб

Зважаючи на бажання адміністрації супермаркетів уникнути зайвих конфліктних ситуацій з споживачами, бажано керівництву магазину при вході в супермаркет встановити відповідні таблички, які вказують про заборону перебувати у приміщенні відповідного супермаркету з собаками, котами (а в правилах перебування в супермаркеті передбачити окремий пункт, що регламентує таку заборону).

Крім того, власникам собак і котів забороняється приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування. Також важливою є вимога щодо безпеки оточення — собаки не повинні створювати загрозу для людей чи інших тварин.

У містах, зокрема в Києві, існують додаткові регулювання щодо вигулу та утримання собак у громадських місцях. Наприклад, Правила утримання домашніх тварин Київської міської ради вимагають, щоб собаки на вигулі перебували на повідці, а також обов’язковим є наявність намордника для тварин, які можуть бути агресивними.

Що буде, якщо порушити правила?

Якщо ви зайдете до магазина із собакою там, де це заборонено, вас можуть попросити залишити приміщення. У разі відмови адміністрація має право викликати поліцію. Відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил утримання собак і котів може призвести до штрафу. Хоча розмір штрафу зазвичай невеликий, конфлікт із адміністрацією чи іншими покупцями може зіпсувати настрій.

Крім того, залишення собаки прив’язаною без нагляду біля магазину також є порушенням. Це може становити небезпеку як для тварини, так і для оточуючих. Наприклад, собака може злякатися, вирватися чи навіть вкусити когось.