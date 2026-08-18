Чи можна заразитися сказом через предмети зі слиною лисиці: відповідь лікаря

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Сказ найчастіше передається через укус інфікованої тварини, однак контакт зі слиною також може бути небезпечним, якщо вона потрапляє на пошкоджену шкіру або слизові оболонки. Водночас через звичайний дотик до забруднених предметів сказ не передається.

Про цке пише egeszsegkalauz.hu.

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До лікарів звернулася людина, яка ночувала в наметі. За її словами, вночі лисиця погризла взуття та забрала його. Приблизно через пів години жінка знайшла взуття, а на пальці ноги мала невелику пошкоджену ділянку шкіри. Вона переживала, чи могла заразитися сказом, торкнувшись взуття, на якому могла залишитися слина тварини.

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Лікар у відповідь наголосив: «Сказ не поширюється через предмети».

Водночас медики радять звертатися до медиків, якщо слина потенційно зараженої тварини безпосередньо потрапила в рану, очі, рот або інші слизові оболонки. Слід пам’ятати: після появи симптомів сказ майже завжди смертельний, але профілактика може запобігти захворюванню.

Раніше інфекціоніст попередив: навіть короткий контакт із кажаном може бути приводом для термінового звернення до лікаря, адже укус або подряпину можна не помітити. Вірус сказу передається зі слиною через пошкодження шкіри чи слизові, а після появи симптомів хвороба майже завжди смертельна. Фахівці радять після ймовірного контакту якнайшвидше звернутися по постконтактну профілактику.

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