Чи можна заряджати EcoFlow у Пунктах незламності: пояснення ДСНС

Пункт Незламності / © ДСНС

Реклама

В умовах відключень електроенергії Пункти незламності стали порятунком для тисяч українців, дозволяючи зігрітися та вийти на зв’язок із рідними. Проте ресурс обладнання у цих локаціях не є безмежним.

Про це пише ДСНС України.

Головна мета роботи пунктів — надати допомогу максимальній кількості громадян одночасно. Саме тому рятувальники визначили чіткий перелік пріоритетних гаджетів.

Реклама

У першу чергу до мережі підключають:

Мобільні телефони;

Павербанки (компактні зовнішні акумулятори);

Ліхтарики.

Це пристрої критичної необхідності, які дозволяють людям залишатися на зв’язку та мати освітлення під час блекаутів.

Чимало українців намагаються принести до Пунктів незламності розряджені портативні електростанції (типу EcoFlow, Bluetti тощо). У ДСНС наголошують: гарантії, що вам дозволять їх зарядити, немає.

Усе залежить від технічних характеристик генератора, встановленого у конкретному пункті. Велика станція орієнтовною потужністю 1–1,2 кВт і більше створює значне навантаження на мережу.

Реклама

«Велика станція може спричинити перевантаження електрогенеруючого обладнання, через що без можливості зарядити гаджети залишаться всі відвідувачі пункту», — пояснюють рятувальники.

Хто ухвалює рішення

Наразі в Україні немає законодавчого акту чи регламенту, який би встановлював чіткий ліміт потужності пристроїв у ватах для відвідувачів Пунктів незламності. Тому рішення ухвалюється індивідуально.

Відповідальна особа або черговий на місці оцінює поточне навантаження на генератор та кількість людей у приміщенні. Якщо потужності вистачає — станцію можуть дозволити підключити. Якщо ж генератор працює на межі можливостей, пріоритет нададуть десяткам телефонів, а не одній зарядній станції.

У ДСНС закликають українців із розумінням ставитися до цих обмежень, адже солідарність та взаємоповага допомагають пережити складні часи.

Реклама

Нагадаємо, ГУР Міноборони України попередило про плани Росії завдати ударів по критичних елементах української енергосистеми — підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій.

За даними розвідки, ворог уже провів розвідку щонайменше десяти таких об’єктів у дев’яти областях, прагнучи створити нестерпні умови для цивільного населення та посилити тиск на Україну і її партнерів.