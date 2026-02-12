Чи можна засипати сіль у каналізацію під час морозів: пояснення комунальників

Засипати сіль у каналізацію під час морозів — це помилка / © ТСН

У соцмережах набирає популярності порада засипати сіль у каналізацію для боротьби з морозами. Проте київські комунальники попереджають: такий метод не лише неефективний, а й може вивести систему з ладу.

Про це повідомила КМДА.

У соцмережах останнім часом активно поширюється нібито «експертна» порада засипати сіль у каналізацію, щоб уберегти труби від замерзання. Однак столичні комунальні служби наголошують: ця інформація не відповідає дійсності.

Внутрішні каналізаційні мережі в будинках працюють за гравітаційним принципом і за правильної експлуатації не промерзають навіть у холодну пору року.

Зовнішні ж мережі прокладають нижче рівня промерзання ґрунту — у Києві це приблизно 1,2 м — тому ризик їх замерзання практично відсутній.

Водночас використання солі може нашкодити:

порушити процес очищення стічних вод;

підвищити вміст хлориду натрію у стоках;

погіршити роботу систем водовідведення.

Фахівці підкреслюють, що основна причина проблем із каналізацією — не мороз, а засмічення. Тому в труби не можна викидати жир, залишки їжі, вологі серветки, наповнювачі для тварин, будівельні суміші та інші відходи.

До слова, у ніч проти 12 лютого Росія знову атакувала об’єкти критичної інфраструктури Києва, через що ще майже 2600 будинків у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах залишилися без тепла. Комунальники вже працюють над відновленням, проте ситуація ускладнюється тим, що понад 1100 багатоповерхівок Деснянського та Дарницького районів досі не мають опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Крім проблем із теплом, нічний удар балістикою та дронами спричинив знеструмлення 107 тис. родин і поранення двох людей.