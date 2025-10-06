- Дата публікації
Чи можна завершити війну дипломатичним шляхом: думка Кіма
Як наголосив Кім, кожна війна закінчується миром чи капітуляцією.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, чи вірить у завершення війни шляхом дипломатії. На його думку, це цілком можливо.
Про це Кім розповів в інтерв’ю «Главкому».
«У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише», — акцентував Кім.
Він додає, що можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати. Але, вочевидь, всім потрібен певний документ, в якому будуть прописані умови завершення війни.
«Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз — це станеться в діапазоні від двох місяців до року», — зазначає Кім.
Раніше Кім розповів, як сприйняв зняття обмежень на виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. На його думку, це рішення є правильним.
За словами Кіма, цим дозволом скористався його молодший брат, якому 19 років.
«Він вчиться за кордоном і раніше не міг би заїхати в Україну, бо не виїхав би назад. А зараз він спокійно приїхав сюди, побув тиждень, всіх побачив — і поїхав навчатися далі. Це ж двостороння дорога. Тому рішення правильне», — завершив Кім.