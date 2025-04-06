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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

Чи можуть американські компанії в Україні стати гарантією безпеки від агресії РФ: дипломатка відповіла

Американці говорять, що їхні компанії будуть запобіжниками.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор США

Прапор США / © Getty Images

Наявність американських компаній в Україні можуть стати гарантією безпеки від майбутньої агресії. Це такий собі “страховий поліс” від нападу.

Про це розповіла українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль у Мосейчук Podcast.

“Насправді американці інвестують за кордон набагато більше ніж інвестують європейці. Для нас питання знаходження в Україні американських компаній – це одна з гарантій безпеки. Ви знаєте, чому американські війська знаходяться в Європі? Не канадські, не британські, а саме американські. Це і є страховий поліс від нападу. Так завжди було. На цьому побудована потсдамська система стримування і противаг. Радянські війська знаходилися в східній Німеччині, а американські – в західній, там вони і залишилися. І знаходження американських військ і американських компаній завжди сприймалося і сприймається як запобіжник до будь-якої агресії”, — говорить вона.

Зеркаль зауважила, що на Донбасі у 2014 році не було великих американських компаній, які могли б втратити свої бізнеси через окупацію, бо вони пішли звідти до цього часу через корупцію Януковича.

“Американці зараз говорять, що їхні компанії будуть запобіжниками — це питання до них. Але вони вважають, що це – певна гарантія того, що росіяни не будуть бомбити і не будуть нападати на них. Бо це буде прямим конфліктом. Можливо вони помиляються… Як помилялися німці. Всі вони думають, що для Путіна гроші важливіші його мрії досягнути гегемонії у світі. Недооцінюють”, — відзначила дипломатка.

Вона звернула увагу, що європейці зараз не прагнуть інвестувати значні кошти в Україну, хоча також підписано меморандум з Європейським Союзом про корисні копалини. Але жодних інвестиційних проєктів немає через страхові ризики.

“DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США – ред.) має найвищу категорію покриття ризиків. І якщо це буде працювати з покриттям ризиків і зменшенням вартості капіталу, то тоді Українські проєкти можуть стати привабливими для бізнесу і для вкладання грошей. А якщо це ще буде супроводжуватись якимись військовими гарантіями або покриттям військових ризиків додатково, то тоді капітал буде приходити в Україну”, — підсумувала Лана Зеркаль.

Раніше йшлося про те, що спроба Дональда Трампа нав’язати тимчасове перемир’я у війні РФ проти України зазнала краху, а сам президент США опинився у складному становищі.

Дата публікації
Кількість переглядів
402
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