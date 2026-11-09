Чи можуть анулювати бронювання через «прострочену» ВЛК: адвокат відповів

Чи потрібно заброньованим щороку проходити ВЛК / © ТСН.ua

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Попри те, що термін дії ВЛК становить лише один рік, заброньовані працівники не зобов’язані автоматично проходити повторну військово-лікарську комісію щороку.

Про це розповів військовий юрист ЮК «Приходько та партнери» Данило Гончаренко у коментарі виданню «Телеграф».

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Юрист наголошує, що ВЛК для оформлення броні не потрібна — чинне законодавство цього не передбачає. Водночас, він уточнює: якщо працівник не перебуває на військовому обліку, відомостей про нього немає в реєстрі «Оберіг» або є інші законодавчі перешкоди, бронювання може бути неможливим.

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Термін дії ВЛК — один рік

У виданні нагадали, що під час особливого періоду та/або воєнного стану постанова ВЛК про придатність діє один рік із дня закінчення медогляду.

«Проте це не означає, що кожен заброньований працівник мусить автоматично щороку проходити повторну комісію. Необхідно розмежовувати строк дії постанови ВЛК та умови оформлення бронювання», — наголошує Данило Гончаренко.

Чи можуть анулювати бронювання через відсутність ВЛК

Юрист наголошує: серед підстав, через які працівник може втратити бронювання, відсутність нової ВЛК немає.

За його словами, наразі в Україні, як правило, військовозобов’язаних із чинним бронюванням або оформленою відстрочкою на ВЛК не направляють.

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