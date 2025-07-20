Чи можуть часті ракетні вибухи спровокувати землетруси в Україні – пояснив науковець

Землетрус / © Pixabay

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Масовані обстріли та вибухи, які українці щодня чують по всій країні, викликають тривогу не лише через безпосередню небезпеку. Чимало людей цікавиться — а чи можуть ці вибухи «розбудити» землетруси?

Про це розповів доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами науковця, жодного зростання кількості підземних поштовхів через війну не зафіксовано.

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«Геологічні об’єкти — це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Тому, навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки вивільнюють замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила. Прямого зв’язку між вибухами й землетрусами ми не бачимо. Різкого сплеску їх кількості немає — яка була до війни, така й зараз», — зазначив учений.

Він також пояснив, як кліматичні зміни можуть впливати на сейсмічну активність. Наприклад, в Антарктиді через танення льодовиків фіксують локальні землетруси — їх пов’язують зі зменшенням тиску на земну поверхню.

«В Європі та Україні ми не відчуваємо великого зв’язку між землетрусами й кліматом. Але зовсім інша ситуація в Антарктиці: там тануть льодовики і, відповідно, їхня маса зменшується — від цього послаблюється тиск на поверхню землі. І отут є прямий зв’язок між кліматом і появою нових землетрусів — їх з’являється більше», — пояснив учений.

Схожі явища помічені також у Гренландії та Скандинавії. Проте для України такої загрози наразі немає.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що цього року на Полтавщині відбувались найпотужніші землетруси. Вчений розповідав, чи існує небезпека для мешканців.