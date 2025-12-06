Чи можуть чоловікам вручити повістки в українських посольствах: юрист дав відповідь

Мобілізація. / © ТСН.ua

В Україні діє законодавчо визначена процедура вручення повісток під час мобілізації. Вона регулює, кому, де та в який спосіб можуть вручати різні пити повісток.

Про це повідомив юрист Євген Буліменко в коментарі “РБК.Україна”.

Експерт пояснив, що повістки можуть вручати лише ті представники органів та установ, які визначені законодавством.

“Це, зокрема, представники ТЦК, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств та працівники СБУ або розвідорганів - але лише тим, хто перебуває в них на військовому обліку", - пояснює Буліменко.

Окрім того, повістки можуть надсилати рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Тим часом працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки.

"Працівники посольств і консульств не уповноважені вручати повістки. Вони взагалі не входять до переліку суб’єктів, визначених Порядком", - пояснив юрист.

Втім, наголосив він, вручення повісток у посольствах чи консульствах особами, які мають відповідні повноваження згідно з Порядком, не заборонене. Однак на практиці це виглядає малоймовірно.

Нагадаємо, мобілізація 2026 року може стикнутися з новим викликом. На цьому тижні військовослужбовці Київського обласного територіального центра комплектування та соціальної підтримки опублікували перелік тих, хто має та матиме право, крім ТЦК, вручати повістки військовозобов’язаним.

Окрім того, в Україні можуть посилити відповідальність для тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Представник оборонного комітету парламенту Федір Веніславський повідомив, що зараз триває обговорення цих питань.