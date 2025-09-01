Чи можуть Ердоган та Сі впливати на Путіна: думка експерта

Путін / © Associated Press

Думка про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган та глава Китаю Сі Цзіньпін можуть якось вплинути на очільника РФ Володимира Путіна — фікція. Диктатор йтиме до кінця, тому що переконаний, що може досягти більшого.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив Іван Лозовий, політолог-міжнародник.

«Путін йде до кінця. Він буде воювати, допоки залишаються живі сили, щоб він їх кидав на фронт. І ніхто його не може навіть похитнути в цій справі», — говорить експерт.

Він додає: впливати на Путіна словами або якимись економічними спокусами абсолютно немає сенсу.

«Допоки ситуація на фронті не зміниться, ніхто не вплине на Путіна», — завершив Лозовий.

Раніше у РНБО висміяли Путіна на тлі його візиту до Китаю.

У РНБО висміяли президента Росії Володимира Путіна. Його не можна ставити на один рівень з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, дуже смішно читати російських пропагандистів, які вважають, що Путін з Сі та Моді «на рівних». Він назвав диктатора «сировинним придатком», а такий не може бути на рівних з тими, завдяки кому існує.

«Путін живе фантазіями про «відродження імперії» тоді, коли лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться і просто качають ресурси з РФ задешево, і допомагають карлику відправляти його народ на загибель у війні, випробовуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, імітуючи цим допомогу йому в «досягненні цілей», яких він ніколи не досягне», — зазначив Коваленко.

Рівень РФ — втрата Центральної Азії, впливу на пострадянському просторі і Близькому Сході, неможливість захистити власну територію. «Але сировинний придаток імітує велич планетарного масштабу. Особливо весело уявляти, що думає Сі про Росію, коли знаєш рівень геополітичного планування Китаю. Слабка Росія завжди була вигідна Пекіну», — зазначив він.