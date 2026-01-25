Чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю: подробиці

Інвалідність

Реклама

В Україні під час воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають усі чоловіки з офіційно підтвердженою інвалідністю незалежно від її групи, однак призов можливий у разі добровільної згоди або відсутності належного оформлення такого статусу.

Про це пише УНІАН.

Згідно зі статтею 23 закону, особи з інвалідністю мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. При цьому закон не містить жодних обмежень залежно від групи інвалідності, конкретного діагнозу чи тривалості захворювання. Таким чином, статус особи з інвалідністю автоматично є підставою для надання відстрочки, незалежно від того, йдеться про першу, другу чи третю групу.

Реклама

Після змін, ухвалених наприкінці 2025 року, процедура оформлення відстрочки була спрощена. Тепер відповідні документи подаються не через територіальні центри комплектування, а через центри надання адміністративних послуг або в електронному вигляді за допомогою застосунку «Резерв+». Якщо всі підтвердні дані внесені до державних реєстрів, оформлення можливе повністю онлайн.

У разі первинного встановлення інвалідності чоловік має звернутися до сімейного лікаря, який надає направлення до медико-соціальної експертної комісії. Саме МСЕК визначає групу інвалідності та строк її дії. Після отримання відповідного висновку громадянин може подати заяву на відстрочку. Якщо ж інформація відсутня в електронних базах, документи необхідно подати особисто через ЦНАП.

Закон передбачає, що відстрочка за інвалідністю може надаватися на строк від шести до дванадцяти місяців. Після завершення цього періоду особа зобов’язана пройти повторну медичну переоцінку. Водночас для низки важких або необоротних станів можливе встановлення безстрокової інвалідності, і в такому разі відстрочка продовжується автоматично без повторного звернення.

Разом з тим мобілізація осіб з інвалідністю все ж можлива в окремих випадках. Зокрема, чоловіки з будь-якою групою інвалідності мають право добровільно укласти контракт на проходження військової служби, якщо стан здоров’я дозволяє виконувати відповідні обов’язки і військова частина погоджується прийняти такого кандидата.

Реклама

Крім того, призов може відбутися законно, якщо інформація про інвалідність не була внесена до офіційних реєстрів і відстрочка не оформлена належним чином. У такій ситуації особа вважається такою, що не має підстав для звільнення від мобілізації. Саме тому чоловікам з інвалідністю рекомендують самостійно перевіряти наявність актуального статусу в системі «Резерв+» та вчасно подавати відповідні заяви.

Таким чином, ключовим чинником для захисту від призову є не лише сам факт інвалідності, а й правильне та своєчасне оформлення документів відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше ми писали про ключові нюанси мобілізації осіб з інвалідністю: хто має гарантовану відстрочку, кого можуть призвати за законом, як оформити документи та які правила діють щодо виїзду за межі України.