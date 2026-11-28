Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

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Власний бізнес, сплата податків і навіть створення робочих місць не гарантують підприємцю захисту від мобілізації. Статус ФОП сам по собі не дає права на відстрочку чи бронювання. Водночас підприємець може скористатися законними підставами для відстрочки, якщо відповідає визначеним умовам.

Чи звільняє статус ФОП від мобілізації від 1 грудня

З 1 грудня 2026 року фізичні особи — підприємці підлягають призову на загальних підставах, адже українське законодавство не надає окремого імунітету виключно через статус бізнесмена. Сплата податків чи створення робочих місць автоматично не звільняють від служби, про що свідчать норми Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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Стаття 23 профільного Закону №3543-XII чітко визначає вичерпний перелік осіб, які мають право на відстрочку. Серед заброньованих працівників, студентів чи осіб з інвалідністю немає жодної згадки про підприємців. Хоча закон і допускає пільги для окремих категорій громадян за іншими актами, сам по собі зареєстрований ФОП розглядається військкоматами як звичайний військовозобов’язаний громадянин.

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За яких умов підприємець може отримати законну відстрочку

Хоча підприємницька діяльність не дає захисту, власник бізнесу має право на відстрочку на загальних людських підставах, прописаних у статті 23 закону. Йдеться про соціальні, медичні або сімейні обставини, які не залежать від форми зайнятості громадянина, зазначає «24 канал».

Серед найпоширеніших законних підстав для відстрочки підприємця залишаються:

інвалідність будь-якої групи або тимчасова непридатність за рішенням ВЛК строком на 6–12 місяців;

утримання трьох і більше неповнолітніх дітей (за умови відсутності боргу з аліментів понад три місяці);

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

постійний догляд за важкохворою дружиною, чоловіком, дитиною чи батьками за належного документального підтвердження;

здобуття освіти за денною або дуальною формою за чітко визначеними умовами послідовності рівнів.

Як діє процедура бронювання та чи захистить вона приватний бізнес

Поширена думка про те, що бізнес можна «забронювати від мобілізації» автоматично, є абсолютною оманою. Стаття 25 Закону №3543-XII закріплює: бронювання діє виключно для працівників органів влади, підприємств із мобілізаційними завданнями або компаній, визнаних критично важливими для армії, економіки та життєдіяльності країни. Навіть статус кінцевого бенефіціарного власника захищає лише тоді, коли підприємство офіційно визнане критично важливим за критеріями Кабінету Міністрів.

Крім того, бронювання вимагає бездоганного порядку у військових документах. Якщо працівник підприємства оборонного комплексу має застарілі або неналежно оформлені дані у військовому квитку, факт подачі на бронь не врятує від штрафів та відповідальності за порушення правил обліку. Будь-які пропозиції оформити платну «податкову відстрочку» для ФОП є протизаконними махінаціями.

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Що необхідно зробити для оформлення відстрочки

Перевіркою та наданням відстрочки займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Частина дев’ята статті 23 закону також дозволяє оформлювати її через Єдиний державний реєстр призовників на основі цифрових даних інших реєстрів, де чітко контролюється, щоб право на догляд не оформили кілька осіб одночасно.

Якщо у підприємця є законна причина не служити, необхідно діяти за чітким алгоритмом:

Визначити конкретний пункт статті 23, який підтверджує право на відстрочку. Зібрати офіційний пакет документів (свідоцтва про народження дітей, висновки МСЕК/ВЛК, документи про догляд). Оновити персональні дані у військовому реєстрі. Подати заяву з додатками до ТЦК та обов’язково зафіксувати підтвердження отримання. У разі безпідставної відмови — офіційно оскаржувати рішення комісії в судовому порядку.

Які рішення передували розвіюванню міфів про «податкову броню»

Питання бронювання приватного сектору неодноразово спричиняло гарячі дискусії між бізнесом та державою. Економічні кола пропонували різноманітні моделі так званого економічного бронювання, які базувалися б на рівні сплачених податків чи розмірі офіційного доходу підприємця.

Втім, законодавці залишили мобілізаційні правила незмінними для всіх приватних підприємців, аби зберегти баланс комплектування війська. Відтак статус підприємця залишається суто комерційною категорією і не створює жодних переваг під час проходження військово-лікарської комісії чи розподілу до підрозділів ЗСУ.

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До слова, на час воєнного стану в Україні оголошена загальна мобілізація. Але українські бізнеси мають можливості бронювати працівників. Проте, наразі українське законодавство не передбачає можливості бронювання ФОПів.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з закликом радикально переглянути та обмежити систему бронювання в Україні, скасувавши відстрочки для силових відомств, чиновників, науковців і медиків.

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