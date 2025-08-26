Чи можуть мобілізувати психологів: юристка пояснила всі нюанси

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Запроваджені в Україні у червні зміни до Положення про проходження військової служби визначають чіткі правила щодо мобілізації психологів. Так, залучення психологів до служби можливе лише на відповідних їхній спеціальності посадах.

Про це розповіла юристка, фахівчиня з медичного права Дар’я Єрьоменко, повідомляє «РБК-Україна».

Мобілізація психологів — куди їх можуть призвати?

Президент України Володимир Зеленський 21 червня підписав Указ № 397/2025, який вніс зміни до Положення про проходження військової служби. Так, відповідно до пункту 83-1 цього Положення, власники дипломів магістра за спеціальністю «Психологія» не можуть призначатися на військові посади, непов’язані з медичною чи психологічною службою.

«Єдиний виняток — якщо така особа добровільно погодиться на іншу посаду», — зазначила юристка.

Вона уточнила, що психолога не дозволяється мобілізувати, наприклад, у піхоту чи артилерію. Залучення психологів до служби можливе лише на посадах, що безпосередньо стосуються роботи за їхньою професією:

військовий психолог у підрозділі,

спеціаліст із морально-психологічного забезпечення,

фахівець із реабілітації військових після поранень чи бойових дій.

«Тобто якщо в людини є диплом магістра з психології, вона все одно перебуває у мобілізаційному ресурсі, але її не призначать «рядовим стрільцем». Вона підлягає призову лише як офіцер-психолог із можливим попереднім проходженням військової підготовки», — пояснила Єрьоменко.

Вона додала, що таким чином психологи мають гарантію, що під час мобілізації їхня освіта та навички не будуть «втрачені» на випадковій посаді, невідповідній їхній кваліфікації.

«Диплом психолога у 2025 році — це не бронь від мобілізації, але це захист від примусового призначення на невідповідні військові посади. Психологи, у разі мобілізації, служитимуть лише за своєю спеціальністю», — наголосила юристка.

До слова, у липні уряд України оновив правила військового обліку для медиків і фармацевтів, спростивши процедури для чоловіків і змінивши терміни для жінок. Відтепер чоловікам, яким виповнилося 25 років, більше не потрібно особисто приходити до ТЦК, щоб змінити статус призовника на військовозобов’язаного. Дані про них автоматично вноситимуться до реєстру. Також змінено терміни для подання списків жінок з медичною та фармацевтичною освітою: тепер заклади освіти мають робити це протягом семи днів після випуску, а не за два місяці до нього, як було раніше.