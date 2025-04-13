Чи можуть мобілізувати студентів під час канікул: пояснення юристки

Мобілізація / © ТСН.ua

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Мобілізація студентів на канікулах не передбачена українським законодавством. Навіть під час літніх чи зимових канікул студенти залишаються на денній формі навчання, що дає їм право на відстрочку від призову.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко.

Експерт також пояснила, як чинити студентам у разі отримання повістки, і які студенти є військовозобов’язаними.

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Студенти, як і всі громадяни віком від 18 до 60 років, є військовозобов’язаними і повинні перебувати на обліку. Отримавши повістку, особа зобов’язана з’явитися до ТЦК та СП — навіть якщо вона має право на відстрочку. Відмова або неявка без поважної причини можуть мати наслідки — таких осіб можуть оголосити у розшук. Про це попереджають експерти у сфері військового права.

Мобілізація студента можлива лише в разі його добровільної згоди. Проте ситуація змінюється, якщо особу відрахували з вищого навчального закладу — тоді вона втрачає законну підставу для відстрочки. Причиною відрахування може бути, зокрема, нездача іспитів. Про такі випадки університети зобов’язані інформувати територіальні центри комплектування, після чого відрахований студент підлягає мобілізації на загальних підставах.

Згідно з українським законодавством, мобілізація настає з 25 років, але на практиці вже мобілізуються особи, які не досягли цього віку. Це стосується тих, хто пройшов військову кафедру і отримав звання офіцера запасу. Ці люди є військовозобов’язаними і підлягають мобілізації, оскільки мають відповідний статус молодшого офіцерського складу.

Нагадаємо, мобілізація з 18 років — неминуча: комбриг 93-ї бригади назвав причину.