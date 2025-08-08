- Дата публікації
Чи можуть мобілізувати заброньованого після проходження ВЛК: що кажуть юристи
Юрист Юрій Айвазян вважає, що за наявності броні ризик мобілізації після проходження ВЛК малоймовірний. Але, якщо бронь скасують, мобілізація можлива.
Під час дії воєнного стану в Україні є багато юридичних тонкощів. Наприклад, людина може бути заброньована, але водночас перебувати в розшуку. У таких випадках важливо проконсультуватися з фахівцем.
Про це повідомляє портал «Юристи UA».
Користувач поцікавився, чи можуть його мобілізувати. Ідеться про випадок, коли є бронювання, але особа перебуває у розшуку та не пройшла ВЛК.
Юрист Юрій Айвазян відповів: слід предметно проаналізувати ситуацію. Втім, за наявності броні навряд чи є ризик мобілізації після проходження ВЛК.
«Хіба що в ТЦК та СП є наміри у найближчому майбутньому скасувати вашу бронь за якихось об’єктивних причин», — додав юрист.
До слова, рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити в досудовому порядку та через суд.
Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада дозволила лікарям передавати дані про здоров’я пацієнтів для військового призову. Медичні результати пацієнтів автоматично потраплятимуть до реєстру «Оберіг».