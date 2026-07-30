Чи можуть оголосити у розшук після завершення відстрочки від мобілізації: юристи пояснили

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Закінчення відстрочки від мобілізації, зокрема через завершення навчання, не є підставою для автоматичного оголошення військовозобов’язаного у розшук. Такий статус можуть надати лише у разі порушення правил військового обліку.

Про це наголошують юристи, пише «Судово-юридична газета».

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За їхніми словами, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право ініціювати розшук лише після того, як буде встановлено факт порушення правил військового обліку. Водночас це не є першим кроком.

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Спочатку щодо військовозобов’язаного мають зафіксувати порушення та накласти адміністративний штраф. Якщо людина не виконає вимогу про його сплату, ТЦК може розпочати процедуру оголошення у розшук.

Юристи також звертають увагу, що після завершення навчання або втрати права на відстрочку статус «у розшуку» в застосунку «Резерв+» автоматично не з’являється.

Найчастіше підставами для оголошення у розшук є:

відсутність військовозобов’язаного на військовому обліку у своєму ТЦК та СП;

ігнорування повісток, зокрема для уточнення військово-облікових даних;

відсутність у ТЦК актуальної інформації про місце проживання або документально підтверджених підстав для відстрочки.

Таким чином, сам факт завершення навчання чи закінчення терміну відстрочки не означає автоматичного оголошення особи у розшук. Вирішальним фактором є саме порушення вимог військового обліку.

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Як ми писали, вранці 30 липня слідчі ДБР розпочали масштабні перевірки у понад 100 ТЦК та СП обласного та районного рівнів по всій Україні. У відомстві заявили, що головна мета перевірок — виявлення фактів сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення службових повноважень працівниками ТЦК, зокрема випадків побиття та катувань військовозобов’язаних. Це «комплексна кампанія з очищення системи», а не реакція на окремий резонансний інцидент. «Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав „чистий четвер“», — зазначили в ДБР. За результатами слідчих дій правоохоронці очікують затримання та оголошення підозр фігурантам у різних регіонах України.

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