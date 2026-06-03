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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи можуть оголосити в розшук за неявку до ТЦК без проходження ВЛК: юристи пояснили нюанс

Військовозобов’язаний може оскаржити статус розшуку в «Резерв+», якщо його внесли помилково або після вже сплаченого штрафу. Юристи радять звертатися до ТЦК із письмовою заявою та вимагати виправлення даних.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Розшук в "Резерв+"

Розшук в "Резерв+" / © ТСН

Військовозобов’язаного можуть помилково позначити в «Резерв+» як такого, що перебуває в розшуку, навіть якщо він не проходив ВЛК і не отримував мобілізаційного розпорядження. У такому разі юристи радять звертатися до ТЦК із письмовою заявою та вимагати виправлення даних.

Про це йдеться у відповіді юриста на запит українки, чоловік якої отримав сповіщення про необхідність з’явитися до ТЦК за місцем роботи, йдеться на порталі Юристи.ua.

За словами жінки, у цей час чоловікові оформлювали бронювання, однак процедуру не встигли завершити до кінцевого строку явки. Після появи броні у застосунку «Резерв+» з’явився статус розшуку із формулюванням про неприбуття за мобілізаційним розпорядженням.

Водночас, за словами заявниці, чоловік не проходив ВЛК і був у ТЦК лише в підлітковому віці, коли ставав на облік. Також у застосунку з’явився штраф за неявку до ТЦК, який чоловік визнав і сплатив.

Попри підтвердження сплати штрафу, статус розшуку не зняли. Після звернень через підтримку «Резерв+» один запис прибрали, але згодом з’явився новий — уже за неявку. Крім того, у розділі штрафів з’явилося ще одне стягнення за тією ж статтею.

Юрист В’ячеслав Дерій пояснив, що в такій ситуації чоловік може подати до ТЦК заяву у довільній формі. У ній варто вимагати зняти статус розшуку або надати письмову відповідь, чому це неможливо зробити.

За словами юриста, у заяві потрібно послатися на статтю 61 Конституції України. Вона передбачає, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

«Повторне винесення штрафу та утримання статусу “в розшуку” за правопорушення, яке вже було врегульоване та за яке сплачено штраф, є грубим порушенням законодавства», — зазначив юрист.

Він також нагадав, що органи ТЦК та СП мають своєчасно і коректно вносити актуальні дані до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це стосується, зокрема, інформації про наявність відстрочки або бронювання та виконання адміністративного стягнення.

Юрист радить у заяві вимагати виключити з реєстру та електронного кабінету запис про те, що ТЦК звернувся до Нацполіції для доставлення особи для складання протоколу.

Раніше ми писали про те, що підприємства в Україні матимуть три місяці — до 1 вересня, — щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання.

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