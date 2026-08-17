Чи можуть оштрафувати 17-річних за порушення правил військового обліку: відповідь юристів

Військовий облік для 17-річних юнаків: як каратимуть за порушення та чи загрожує штраф батькам / © ТСН.ua

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В Україні юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік. За порушення правил військового обліку юнаків можуть притягнути до адміністративної відповідальності, зокрема виписати штраф.

Проте виникає питання — як 17-річні хлопці його мають оплатити, якщо вони ще неповнолітні. У детялях розбиралася «Судово-юридична газета».

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Зауважимо, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

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Юристи пояснюють, що для осіб віком від 16 до 18 років передбачені спеціальні заходи впливу відповідно до статті 13 КУпАП. Стаття 210 КУпАП не належить до переліку правопорушень, за які неповнолітні відповідають на загальних підставах.

У виданні наголошують, що після досягнення 17 років підлітку не можуть автоматично виписати штраф від 17 000 до 25 500 гривень за порушення правил військового обліку. Проте після досягнення громадянином 18 років у разі виявлення цього порушення, юнак може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Чи покарають батьків підлітка за порушення ним правил військового обліку

На порталі Visit Ukraine додають, що станом а сьогоднішній день правозастосовна практика показує, що реальних випадків притягнення саме батьків до відповідальності або нарахування їм штрафів за те, що їхній неповнолітній син своєчасно не став на облік, не зафіксовано.

Раніше військовий дав відверту відповідь, чи вже час мобілізувати 18-річних.

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