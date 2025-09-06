Чи можуть повернутись до України чоловіки до 22 років, які виїхали незаконно: пояснення адвокатів

Уряд дозволив виїзд з України для чоловіків 18-22 років / © Shutterstock

Якщо українець віком від 18 до 22 років незаконно перетнув кордон (у його закордонному паспорті немає відповідної відмітки), по поверненню до України його притягнуть до відповідальності.

Про це «УП.Життя» повідомили адвокати.

«На пунктах перетину кордону посадові особи Державної прикордонної служби складають адміністративні протоколи про накладання штрафів. Кримінальної відповідальності за порушення законодавства у цьому випадку немає», — зазначили вони.

Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3 400 до 8 500 грн передбачена за перетин кордону:

поза пунктами пропуску

без відповідних документів

з використанням підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості

без дозволу відповідних органів влади

Альтернативним методом покарання може бути адміністративний арешт на 15 діб.

Нагадаємо, уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно перетинати кордон. Раніше чоловіки віком від 18 до 60 років не могли виїжджати з України без спеціального дозволу.

Заборона виїзду за кордон чоловікам віком 18-60 років почала діяти під час повномасштабного вторгнення. Мобілізація наразі починається від 25 років, однак до цього віку чоловіки можуть піти до війська за власним бажанням.

За даними Євростату, діти до 18 років — це третина з тих, хто емігрував із початком бойових дій.

Правоохоронні органи відкрили понад 7 тисяч кримінальних проваджень, що стосуються незаконного перетину державного кордону. Втім, до реальних вироків дійшло лише трохи більше ніж у 400 випадках.