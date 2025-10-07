Чи можуть Повітряні сили закрити весь простір над Україною: військовий дав чітку відповідь

ППО / © tsn.ua

Реклама

Повітряні сили не в змозі одразу закрити весь український повітряний простір. Річ у тім, що підготовка фахівці триває місяцями.

Про це заявив в етері телеканалу “КИЇВ24” Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес».

«Чи спроможні Повітряні сили у короткостроковій перспективі закрити весь простір України? Абсолютно очевидно, що це — надскладне завдання», — наголосив Федоренко.

Реклама

Як пояснив військовий, підготовка пілотів і операторів для ефективної ППО триває близько 3 місяців, тому лише Повітряним силам вкрай складно швидко закрити весь повітряний простір України.

«Різні силові відомства сьогодні взяли на себе „пазли“ українського неба і закривають їх, даючи можливість ПС набрати оборотів», — зазначив він.

Крім того, територіальні громади долучаються до купівлі перехоплювальних дронів, техніки та навчання, оскільки державного бюджету для повного насичення системами перехоплення поки що недостатньо.

Раніше Федоренко закликав українців оформлювати рушниці і вчитися стріляти з них для боротьби з російськими дронами. Він запевнив: кожен має бути готовим до захисту від атак.

Реклама

«Закликаю цивільний сектор не зволікати і не думати, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові. У кого є можливість — оформлюйте рушницю і навчіться з неї ефективно і якісно стріляти», — зазначив він.

Федоренко стверджує, що технології стрімко розвиваються, а отже — ворог буде намагатися залітати далі.