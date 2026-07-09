Чи можуть працівники ТЦК вимагати показати телефон: права українців і винятки

Чи може ТЦК перевіряти телефон / © Pixabay

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В українців часто виникає питання: чи мають право працівники ТЦК перевіряти ваш телефон? Останнім часом прохання показати вміст смартфона з боку поліцейських або представників ТЦК трапляються дедалі частіше — зокрема під час перевірки документів, на блокпостах чи під час фіксації можливих правопорушень.

Більше про це пише Судово-юридична газета.

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти телефон

Сам факт спілкування з правоохоронцем не означає, що він має автоматичне право переглядати ваш телефон. Українське законодавство чітко обмежує повноваження правоохоронців щодо доступу до цифрових даних. Стаття 31 Конституції України гарантує кожному таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

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Оскільки сучасні телефони зберігають конфіденційні дані — від банківських застосунків до геолокації та приватних чатів, силовики не мають права вимагати його розблокувати та перевірити лише за власним бажанням.

Зупиняти перехожих лише для перевірки телефону чи даних поліція не має права. Підстави для перевірки документів визначені статтею 32 Закону України «Про Національну поліцію».

Також під час дії воєнного стану поліцейські можуть вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років пред’явити військово-обліковий документ разом із посвідченням особи. Однак навіть законна перевірка документів чи проведення поверхневого огляду речей не є тотожним перевірці телефона.

Поверхнева перевірка передбачає лише візуальний огляд майна, але не дає військовим ТЦК чи поліції права відкривати месенджери, фотографії чи браузери.

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Чи можуть перевірити телефон на блокпості

У період воєнного стану силовики мають підвищену увагу до смартфонів на блокпостах. Це зумовлено статтями про захист національної безпеки. Зокрема, стаття 114-2 Кримінального кодексу України передбачає сувору відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування Збройних Сил України та результати обстрілів.

Прохання показати конкретне останнє фото або відео задля перевірки фактів зйомки не надає силовикам права безконтрольно гортати всі особисті чати.

Коли силовики мають право перевірити ваш телефон

Правоохоронці можуть отримати доступ до даних смартфона лише у кількох випадках: за добровільною згодою — якщо ви погодилися розблокувати телефон і показати дані або в межах кримінального провадження, якщо телефон є речовим доказом.

Якщо ви відмовитеся добровільно показати знімки за наявності обґрунтованої підозри у незаконній фото- чи відеозйомці військових об’єктів, це може стати підставою для затримання, доставлення до підрозділу поліції та процесуального вилучення гаджета. Але навіть у такому випадку повний огляд телефона «на колінках» без складання протоколу є порушенням.

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Що робити українцям, якщо ТЦК вимагає телефон на перевірку

Якщо процесуальних підстав на перевірку вашого телефона працівники ТЦК та поліції не мають, ви маєте право відмовитися від надання телефону для перегляду. Зберігайте спокій, отримайте прізвище, посаду силовика, номер жетона та конкретну правову вимогу. Після цього повторіть свою відмову через відсутність процесуальних підстав.

У законах України немає вимоги про ваш обов’язок повідомляти силовикам паролі від особистих пристроїв, а стаття 63 Конституції України дає право не давати свідчень проти себе чи своїх близьких.

У разі примусового вилучення гаджета, погроз або застосування сили громадяни можуть вимагати залучення адвоката, складання офіційних протоколів та фіксування даних співробітників. Незаконні дії силовиків підлягають оскарженню через звернення до керівництва Нацполіції, Департаменту внутрішньої безпеки, органів прокуратури, ДБР або до суду.

ТЦК: останні новини

Нагадаємо, українці, які мають відстрочку або бронювання від призову, також можуть опинитися в розшуку ТЦК, зокрема в застосунку «Резерв+». Як пояснила адвокатка Юлія Антонюк, за наявності законної відстрочки претензії щодо мобілізації виключаються, тому подібні випадки найчастіше є наслідком технічних збоїв у системі або невнесення даних до реєстру.

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Щоб скасувати помилковий статус розшуку, насамперед необхідно звернутися до ТЦК із заявою у довільній формі та вимагати пояснення підстав для розшуку. Якщо ж територіальний центр не надає відповіді на заяву, питання доведеться вирішувати виключно через суд.

Для звернення до суду потрібно подати позов, додавши копію звернення до ТЦК та відповідь за наявності, витяг про відстрочку чи скриншот із «Резерв+», а також документи від роботодавця про бронювання, які підтверджують помилковість або незаконність внесення до розшуку.

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