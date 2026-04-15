Чи можуть прикордонники відмовити у виїзді батькові трьох дітей: суд дав чітке роз’яснення

В Україні суд скасував заборону на виїзд батькові трьох дітей

Апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність відмови в перетині кордону чоловікові, який виховує трьох неповнолітніх дітей. Рішенням суду наголошено, що прикордонна служба не має права самостійно оцінювати підстави для відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у матеріалах справи №260/6096/25, повідомляє «Судово-юридична газета».

Чому чоловікові відмовили у виїзді

Інцидент стався ще в липні 2025 року, коли громадянин України намагався виїхати за кордон через один із пунктів пропуску. Під час перевірки він надав повний пакет документів, зокрема закордонний паспорт, військовий квиток, витяг із застосунку «Резерв+», посвідчення багатодітного батька та свідоцтва про народження дітей.

Попри це прикордонники відмовили йому у виїзді, аргументуючи рішення нібито відсутністю належної відстрочки від мобілізації.

Чоловік оскаржив такі дії в суді. Закарпатський окружний адміністративний суд став на його бік, визнавши відмову протиправною, та зазначив, що прикордонники не змогли чітко обґрунтувати своє рішення і не надали конкретних причин для відмови.

Що постановив суд

Згодом справу розглянув апеляційний суд, який залишив рішення без змін. У постанові підкреслюється, що перевірка чи надання відстрочки від мобілізації належать до повноважень територіальних центрів комплектування, а не прикордонної служби.

Суд окремо звернув увагу, що сам факт утримання трьох і більше дітей віком до 18 років є достатньою законною підставою для виїзду за кордон під час воєнного стану за умови підтвердження відповідними документами.

Також у рішенні зазначено, що відмова прикордонників була оформлена неналежним чином: у ній не було чітко зазначено, які саме документи є недостатніми або недійсними. Це порушує вимоги до обґрунтованості рішень органів влади.

У підсумку апеляційний суд остаточно підтвердив: відмова у виїзді була незаконною, а права громадянина — порушені. Рішення набрало чинності від моменту його ухвалення.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський зробив заяву про повернення чоловіків із Німеччини. Він сказав, що хотів би, щоб українці, зокрема молоді чоловіки, поверталися додому з ФРН. Однак в Україні діє закон, який дозволяє виїзд тим, хто не підлягає мобілізації.