Чи можуть припинити постачання газу для населення: Міненерго розробило резервні плани

Постачання газу для населення обмежуватимуть в останню чергу

Міністерство енергетики розробило детальні плани на випадок виникнення дефіциту газу, спричиненого російськими обстрілами. Цими планами передбачаються сценарії як резервного забезпечення населених пунктів «блакитним паливом», так і запровадження обмежень у постачанні для різних категорій споживачів.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час брифінгу у вівторок, 11 листопада.

Резервні схеми та градація споживачів

За словами Колісника, напрацьовано понад 14 схем резервного постачання газу. Ці плани враховують розподіл ресурсу за різними рівнями тиску (високим, середнім та низьким), а також типологію населених пунктів.

Колісник пояснив, що категорії споживачів — побутові, непобутові та промислові, які мають резервні типи живлення, — також групуються для визначення черговості обмежень. Ця градація споживачів необхідна на випадок локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки.

Населення — остання черга обмежень

Щодо ключового питання — черговості відключень газу в разі його дефіциту — Микола Колісник запевнив, що побутових споживачів відключатимуть в останню чергу.

«Так, населення є останньою чергою обмежень… Населення є гарантованим споживачем у розумінні безпеки», — зазначив заступник міністра.

Він додав, що надійність забезпечення газом певного населеного пункту також залежить від його інфраструктури, а саме від кількості точок розподілення газу з труб високого тиску. Чим їх більше, тим вищий рівень надійності.

Механізм обмежень, за словами заступника міністра, відбувається у кілька етапів. По-перше, здійснюється обмеження тиску в системі. Після цього проводиться локалізація наслідків, тобто ремонт пошкодженого обладнання газової інфраструктури.

