Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв
Чи можуть припинити постачання газу для населення: Міненерго розробило резервні плани
Міністерство енергетики України підготувало понад 14 схем резервного постачання газу та розробило чітку градацію споживачів на випадок дефіциту «блакитного палива» внаслідок російських обстрілів.
Міністерство енергетики розробило детальні плани на випадок виникнення дефіциту газу, спричиненого російськими обстрілами. Цими планами передбачаються сценарії як резервного забезпечення населених пунктів «блакитним паливом», так і запровадження обмежень у постачанні для різних категорій споживачів.
Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час брифінгу у вівторок, 11 листопада.
Резервні схеми та градація споживачів
За словами Колісника, напрацьовано понад 14 схем резервного постачання газу. Ці плани враховують розподіл ресурсу за різними рівнями тиску (високим, середнім та низьким), а також типологію населених пунктів.
Колісник пояснив, що категорії споживачів — побутові, непобутові та промислові, які мають резервні типи живлення, — також групуються для визначення черговості обмежень. Ця градація споживачів необхідна на випадок локального чи загальнонаціонального рівня небезпеки.
Населення — остання черга обмежень
Щодо ключового питання — черговості відключень газу в разі його дефіциту — Микола Колісник запевнив, що побутових споживачів відключатимуть в останню чергу.
«Так, населення є останньою чергою обмежень… Населення є гарантованим споживачем у розумінні безпеки», — зазначив заступник міністра.
Він додав, що надійність забезпечення газом певного населеного пункту також залежить від його інфраструктури, а саме від кількості точок розподілення газу з труб високого тиску. Чим їх більше, тим вищий рівень надійності.
Механізм обмежень, за словами заступника міністра, відбувається у кілька етапів. По-перше, здійснюється обмеження тиску в системі. Після цього проводиться локалізація наслідків, тобто ремонт пошкодженого обладнання газової інфраструктури.
Нагадаємо, в Міненерго відповіли, чи скоротять графіки відключення світла. у Відомстві попередили, що попри цілодобові ремонти українці «мають бути готові» до погіршення ситуації.