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Чи можуть сітки захистити мости: експерт пояснив, чому це непросто
Захист від дронів поступово стає частиною безпеки не лише військових позицій, а й міської інфраструктури. Водночас конкретна ефективність такого захисту залежить від типу сітки, конструкції, способу встановлення та виду безпілотника.
Захисні та антидронові сітки можуть частково захистити мости, але вони мають обмежену ефективність і не рятують від усіх типів загроз.
Про це в етері «КИЇВ24» повідомив засновник First Contact Валерій Боровик.
«Реактивні дрони вже тестують на швидкості до 800 км/год, а під час пікірування вони можуть розганятися до 1000–1100 км/год. За таких умов сітки можуть лише частково захистити конструкції від перших ударів, тоді як основний акцент потрібно робити на радарах, інтерсепторах і турелях», — пояснив Боровик.
Російські атаки на мости в Києві — що відомо
Від 1 жовтня 2025 року російські війська завдали серії ударів безпілотниками по мостах у Києві. Спершу було атаковано Південний міст: там була пошкоджена опора, відбійник і захисне бетонне покриття метрополітену.
3 жовтня РФ завдала серії ударів по Північному мосту.
Рух найбільшими мостами столиці перекривали та обмежували, через що в місті виник транспортний колапс. Основні міські магістралі були заблоковані, а громадський транспорт курсував за новими маршрутами та з відхиленнями від графіка.