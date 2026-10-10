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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

Чи можуть сітки захистити мости: експерт пояснив, чому це непросто

Захист від дронів поступово стає частиною безпеки не лише військових позицій, а й міської інфраструктури. Водночас конкретна ефективність такого захисту залежить від типу сітки, конструкції, способу встановлення та виду безпілотника.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Росія атакує мости

Росія атакує мости / © Associated Press

Захисні та антидронові сітки можуть частково захистити мости, але вони мають обмежену ефективність і не рятують від усіх типів загроз.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив засновник First Contact Валерій Боровик.

«Реактивні дрони вже тестують на швидкості до 800 км/год, а під час пікірування вони можуть розганятися до 1000–1100 км/год. За таких умов сітки можуть лише частково захистити конструкції від перших ударів, тоді як основний акцент потрібно робити на радарах, інтерсепторах і турелях», — пояснив Боровик.

Російські атаки на мости в Києві — що відомо

Від 1 жовтня 2025 року російські війська завдали серії ударів безпілотниками по мостах у Києві. Спершу було атаковано Південний міст: там була пошкоджена опора, відбійник і захисне бетонне покриття метрополітену.

3 жовтня РФ завдала серії ударів по Північному мосту.

Рух найбільшими мостами столиці перекривали та обмежували, через що в місті виник транспортний колапс. Основні міські магістралі були заблоковані, а громадський транспорт курсував за новими маршрутами та з відхиленнями від графіка.

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