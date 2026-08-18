Чи можуть ТЦК блокувати картки ухилянтів: роз’яснення юристки

Банківська картка / © pixabay.com

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У Мережі нерідко ширяться чутки, що співробітники ТЦК можуть особистим рішенням накладати арешт на картки військовозобов’язаних або сприяти цьому. Але така інформація суперечить чинному законодавству України. Блокування грошей відбуваються за складним юридичним ланцюжком, де підставою виступає непогашена постанова, передана державним чи приватним виконавцям.

Про це повідомила юристка Віра Тарасенко, передає юридичний портал «Протокол.ua».

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Чи має право ТЦК блокувати картки?

Законодавство України не надає військкоматам права самостійно блокувати грошові кошти. Навіть наявність адміністративного правопорушення, конфліктної ситуації або перебування людини в базах розшуку не дозволяє працівникам ТЦК зв’язуватися з банками для заморожування карткових рахунків.

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Якщо людина виявляє, що її картки заблоковано, це свідчить про відкрите виконавче провадження, інформацію про яке можна перевірити через розділ у додатку «Дія» або на сайті «Автоматизована система виконавчих проваджень».

Як насправді накладається блокування картки?

До моменту передачі справи виконавцям процедура проходить кілька обов’язкових етапів. Починається усе з протоколу про адміністративне правопорушення, що має відбуватися суворо у присутності громадянина після його прибуття чи доправлення до ТЦК.

Нові обмеження для ухилянтів в Україні — останні новини

Раніше ми писали про те, що в Україні готують низку законодавчих змін, щоб «погіршити» життя ухилянтам, які досі не стали на військовий облік.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що блокування банківських рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, має позбавити їх можливості комфортно користуватися перевагами життя у суспільстві. Пояснюючи свою позицію, радник керівника ОП порівняв ухилянта зі злочинцем, якого позбавляють волі за скоєне правопорушення.

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