Чи можуть ТЦК накладати кілька штрафів за одне порушення: юрист пояснив

Штраф від ТЦК / © ТСН

Реклама

ТЦК не має права штрафувати двічі за одне й те саме порушення. Але якщо ви порушуєте правила знову — наприклад, ігноруєте наступну повістку — за це випишуть новий штраф.

Про особливості роботи ТЦК та СП у правовому полі повідомив юрист практики військового права Михайло Лобунько для РБК-Україна.

Що варто знати про штрафи від ТЦК

За словами експерта, згідно зі статтею 36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька порушень, які розглядаються одночасно, накладається лише одне стягнення у межах найсуворішої санкції.

Реклама

«Практика ТЦК та СП підтверджує, що за одне правопорушення виписується один штраф. У зв’язку з цим повторне накладення штрафу за той самий епізод в межах одного провадження заборонене — одна особа не може бути одразу оштрафована двічі за одне і те ж порушення», — пояснив Михайло Лобунько.

Водночас сплата штрафу за неявку по одній повістці не звільняє від відповідальності у разі отримання наступної. Юрист зазначає, що кожен новий випадок розглядається як окремий епізод:

якщо за першою повісткою особа не з’явилася — це перше порушення;

після сплати штрафу в «Резерв+» розшук зникає, але статус військовозобов’язаного залишається;

наступна надіслана повістка, яку буде ігноровано, стане підставою для нового штрафу.

Читайте також Чи можуть відібрати майно за несплату штрафів від ТЦК: пояснення юристки

Чи можна оскаржити штраф?

Юрист зауважив, що військовозобов’язані мають право оскаржити постанову ТЦК у суді протягом 10 днів з моменту її винесення. Найчастіше військкомати програють судові справи за таких обставин:

Відсутність факту вручення: немає особистого підпису або підтвердження від пошти про отримання листа.

Порушення процедури: особу не повідомили належним чином про час і місце розгляду справи в ТЦК.

Брак доказів вини: наприклад, повістка згенерована в реєстрі, але фактично не була доставлена адресату.

Прострочення: минули законні строки притягнення до адміністративної відповідальності.

Михайло Лобунько зауважив, що судовий процес не зупиняє стягнення коштів автоматично. Це може призвести до блокування банківських рахунків виконавчою службою безпосередньо під час розгляду справи. Для уникнення арешту майна юрист рекомендує або заявляти клопотання про зупинення стягнення, або сплатити штраф одразу, а в разі перемоги в суді — повертати гроші через окремий позов.

Реклама

Нагадаємо, в Україні запровадили оновлений механізм продовження відстрочок від мобілізації, згідно з яким близько 90% статусів тепер оновлюються автоматично. Процес відбувається без особистого візиту до установ та подання паперових заяв. Усі дані перевіряються через державні реєстри, а результат відображається у застосунку «Резерв+».

Також в Україні від 3 лютого закінчується дія частини автоматичних відстрочок від мобілізації. Громадяни, які мають право на відстрочку, повинні перевірити її статус, щоб уникнути ризику виклику до військкомату.