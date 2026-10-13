Чи можуть військовослужбовці ТЦК зупиняти автомобілі на блокпостах: пояснення полковника

Представники ТЦК зупинять автомобіль / © ТСН.ua

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Представники ТЦК та СП не можуть самостійно зупиняти автомобілі, автобуси чи маршрутки, щоб вручити водіям або пасажирам повістки. Такі повноваження за наявності передбачених законом підстав має Національна поліція. При цьому можливість вручити повістку в громадському місці не означає, що представники ТЦК мають право самостійно зупиняти транспорт.

Про це заявив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, повідомляє «Судово-юридична газета».

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Хто має право зупинити автомобіль

За словами Гуренка, військовослужбовці ТЦК не уповноважені самостійно зупиняти приватні автомобілі або громадський транспорт для вручення повісток.

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Такі повноваження має Національна поліція, але зупинка транспортного засобу повинна мати законні підстави. Вони визначені, зокрема, статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію». Згідно зі статтею, поліцейський повинен повідомити водієві конкретну причину зупинки.

«Зупиняти транспортні засоби дозволено органам Національної поліції, якщо для цього є відповідна причина», — пояснив Андрій Гуренко.

Військовослужбовці ТЦК та СП можуть нести службу разом із поліцейськими, зокрема на блокпостах. Проте, як зазначає Гуренко, сама присутність представників ТЦК на таких постах не надає їм права самостійно зупиняти транспортні засоби для вручення повісток.

Де водієві можуть вручити повістку

Вручення повістки не обмежується приміщенням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Її можуть вручити й у громадському місці за умови дотримання вимог законодавства.

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Право вручати повістки не означає, що представники ТЦК можуть самостійно зупиняти транспортні засоби.

«Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб», — наголосив Гуренко.

Отже, вручення повістки та зупинка автомобіля — різні юридичні дії. Навіть якщо представники ТЦК перебувають на блокпосту разом із поліцейськими, це саме по собі не надає їм права самостійно зупиняти автомобілі.

Згідно з чинним законодавством України, військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають дотримуватися правил військового обліку та виконувати вимоги законодавства про мобілізацію. Вони повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу уповноважених представників ТЦК та СП або поліцейських у випадках, передбачених законом.

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Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, в Україні обговорюють можливі зміни до правил мобілізації, зокрема перегляд підстав для відстрочки батьків дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також посилення вимог до бронювання працівників підприємств.

Зі свого боку, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не робити передчасних висновків, оскільки йдеться про пропозиції, а не про ухвалені законодавчі зміни.

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