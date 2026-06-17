Чи можуть у ТЦК "зняти" відстрочку: адвокат про чутки щодо мобілізації студентів на Закарпатті

Чи можуть у ТЦК анулювати відстрочку / © ТСН.ua

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Попри поширені у Мережі чутки, що працівники ТЦК нібито можуть мобілізувати чоловіків з відстрочкою, знявши її через систему «Оберіг», адвокат категорично заперечує цю інформацію.

Чому ТЦК не можуть зняти відстрочку, у соцмережах пояснив відомий український адвокат Роман Сімутін.

Він опублікував скриншот повідомлення з Мережі, що нібито на Закарпатті поліція і ТЦК затримують і мобілізовують студентів, а відстрочку «знімають через ТЦК».

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Сімутін наголосив, що це — неможливо.

«У них (ТЦК — Ред.)просто відсутня технічна можливість зробити подібні речі. Тож це маніпуляція або поширення завідомо неперевіреної інформації», — зазначив адвокат.

У коментарях не погодилися з Сімутіним і розповіли, що дійсно стикалися з такими випадками.

Закарпатський обласний ТЦК та СП на цю інформацію наразі не відреагував.

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Раніше повідомлялося, що ТЦК затримав батька 8 дітей.

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