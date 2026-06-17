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- Укрaїнa
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Чи можуть у ТЦК "зняти" відстрочку: адвокат про чутки щодо мобілізації студентів на Закарпатті
Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи мають право військкомати примусово скасовувати відстрочку, зокрема студентам.
Попри поширені у Мережі чутки, що працівники ТЦК нібито можуть мобілізувати чоловіків з відстрочкою, знявши її через систему «Оберіг», адвокат категорично заперечує цю інформацію.
Чому ТЦК не можуть зняти відстрочку, у соцмережах пояснив відомий український адвокат Роман Сімутін.
Він опублікував скриншот повідомлення з Мережі, що нібито на Закарпатті поліція і ТЦК затримують і мобілізовують студентів, а відстрочку «знімають через ТЦК».
Сімутін наголосив, що це — неможливо.
«У них (ТЦК — Ред.)просто відсутня технічна можливість зробити подібні речі. Тож це маніпуляція або поширення завідомо неперевіреної інформації», — зазначив адвокат.
У коментарях не погодилися з Сімутіним і розповіли, що дійсно стикалися з такими випадками.
Закарпатський обласний ТЦК та СП на цю інформацію наразі не відреагував.
Раніше повідомлялося, що ТЦК затримав батька 8 дітей.