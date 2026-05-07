Чи можуть у вас забрати майно за несплату податків
Закон передбачає різне покарання за несплату податків — від фінансових санкцій до кримінальної відповідальності.
В Україні законодавство суворо регулює своєчасну сплату податків. Правила оподаткування та відповідальність за їх порушення визначає Податковий кодекс.
Найчастіше платники стикаються з фінансовими санкціями за несвоєчасну сплату податків. Платники мають 30 днів для врегулювання ситуації без застосування санкцій. Після спливу цього строку сума набуває статусу податкового боргу з усіма передбаченими наслідками, пише ДПС.
Відповідно до статті 124 Податкового кодексу України штрафи сягають:
якщо затримка становить до 30 календарних днів — 5% від суми податкового боргу
якщо затримка сплати понад 30 днів — 10% від суми боргу
Згідно зі статтею 109 ПКУ, для застосування цього штрафу не обов’язково доводити вину платника. Тобто відповідальність настає автоматично.
Якщо ж податкова доведе, що несплата була умисною, застосовуються вищі штрафи:
25% від суми несплаченого податку — за перше порушення
50% від суми несплаченого податку — за повторне порушення упродовж 3 років
За наявності податкового боргу контролюючі органи застосовують заходи впливу, зокрема податкову заставу майна платника та можливий арешт відповідно до норм Податкового кодексу України.
