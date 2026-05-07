Чи можуть у вас забрати майно за несплату податків

Штрафи за несвоєчасну сплату податків в Україні складають 5% від суми боргу

В Україні законодавство суворо регулює своєчасну сплату податків. Правила оподаткування та відповідальність за їх порушення визначає Податковий кодекс.

Найчастіше платники стикаються з фінансовими санкціями за несвоєчасну сплату податків. Платники мають 30 днів для врегулювання ситуації без застосування санкцій. Після спливу цього строку сума набуває статусу податкового боргу з усіма передбаченими наслідками, пише ДПС.

Відповідно до статті 124 Податкового кодексу України штрафи сягають:

якщо затримка становить до 30 календарних днів — 5% від суми податкового боргу

якщо затримка сплати понад 30 днів — 10% від суми боргу

Згідно зі статтею 109 ПКУ, для застосування цього штрафу не обов’язково доводити вину платника. Тобто відповідальність настає автоматично.

Якщо ж податкова доведе, що несплата була умисною, застосовуються вищі штрафи:

25% від суми несплаченого податку — за перше порушення

50% від суми несплаченого податку — за повторне порушення упродовж 3 років

За наявності податкового боргу контролюючі органи застосовують заходи впливу, зокрема податкову заставу майна платника та можливий арешт відповідно до норм Податкового кодексу України.

